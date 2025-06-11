250 ألف مسافر عبر مطار دبي يومياً خلال موسم الصيف

توقعت مؤسسة مطارات دبي، أمس، وصول عدد المسافرين خلال موسم الصيف إلى أكثر من 250 ألف مسافر يومياً عبر مطار دبي الدولي، معلنة عن تخفيضات على رسوم مواقف السيارات للفترات الطويلة، خلال الفترة من 10 إلى 30 يونيو الجاري في جميع مباني المطار، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الصيف الذي يشهد ذروة في حركة السفر.

وأفادت المؤسسة، في بيان، بأن تخفيضات رسوم المواقف تسري على مواقف السيارات طويلة الأمد في المبنيين (2) و(3)، والمنطقة (B) بالمبنى (1)، وبموجب العرض يمكن للضيوف ركن سياراتهم لمدة ثلاثة أيام مقابل 100 درهم، أو سبعة أيام نظير 200 درهم، أو 14 يوماً مقابل 300 درهم.

وقدمت «مطارات دبي» مجموعة نصائح وإرشادات للمسافرين خلال الأسابيع المقبلة، تشمل إمكانية الاستفادة من خيارات إنجاز إجراءات السفر المبكر، أو من المنزل، أو عبر الخدمة الذاتية، إضافة إلى مراكز إنجاز إجراءات السفر المتاحة بمواقع مختلفة داخل دبي، وذلك بالنسبة للمسافرين على متن «طيران الإمارات». ويتعين على المسافرين على متن شركات الطيران الأخرى الحضور إلى مطار دبي الدولي قبل موعد الإقلاع بثلاث ساعات حداً أقصى، فيما يفضل استخدام خيار إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت في حال توافره.

كما يمكن للمسافرين من العائلات بصحبة الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، استخدام البوابات الذكية لتسريع إجراءات الجوازات.

وتوفيراً للوقت وتقليلاً لوقت الانتظار في المطار، نصحت مؤسسة مطارات دبي بوزن الأمتعة والحقائب في المنزل، وتجهيز وثائق السفر، والاستعداد لعملية فحص الأمتعة.

ونبهت المؤسسة إلى أن البطاريات الاحتياطية أو البطاريات المنفصلة، تُصنّف على أنها مواد خطرة، ولا يُسمح بوضعها في الأمتعة المشحونة، ويتعين حملها بشكل آمن داخل أمتعة اليد فقط.

ونصحت المؤسسة كذلك بالوصول إلى مبنيي المسافرين (1) و(3) في مطار دبي الدولي باستخدام «مترو دبي»، واستخدام مواقف السيارات المخصصة أو خدمة صف السيارات، بالنسبة للزوّار القادمين لاستقبال الضيوف. وأشارت «مطارات دبي» إلى أن الطرق المؤدية إلى مباني المطار، قد تشهد ازدحاماً مرورياً في أوقات الذروة، لذا يُنصح بأخذ هذا الأمر في الحسبان والتوجه إلى المطار قبل وقت كافٍ.