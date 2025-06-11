62 ألف سائح من الإمارات يزورون موسكو في 2024

سجلت العاصمة الروسية موسكو ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح القادمين من دولة الإمارات، حيث بلغ عددهم 62 ألفاً و100 زائر عام 2024، مقارنة بـ18 ألفاً عام 2019، بزيادة نسبتها 245% خلال خمس سنوات.

وقال رئيس لجنة السياحة في مدينة موسكو، يفغيني كوزلوف، إن مدينة موسكو تضم عدداً كبيراً من المطاعم التي تقدم الطعام الحلال، إلى جانب وجود خدمات باللغة العربية لتوفير تجربة مريحة للزوّار الخليجيين، مستعرضاً أبرز العروض السياحية المتوافرة في موسكو، لاسيما تلك المخصصة للزوّار من دول الخليج.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أنه تم افتتاح خمسة مراكز للمعلومات السياحية في العاصمة الروسية، تتوزع بين وسط المدينة، ومحطات النقل النهري، ومدينة الألعاب «دريم آيلاند»، كما تم افتتاح مركز معلومات سياحي جديد، بالتعاون مع بنك «سبير»، يتيح للزوّار الحصول على بطاقة سياحية وخدمات مصرفية.

ولفت كوزلوف إلى توفر التأشيرات الإلكترونية «e-visa» التي سهّلت إجراءات الدخول لمواطني دول عدة، ما جعل زيارة موسكو أكثر سهولة ويسراً، كما أشار إلى أن موسكو تُعدّ من بين أكثر المدن الكبرى خضرةً في العالم، حيث تضم أكثر من 140 حديقة ومحميّة طبيعية وتجمع مشروعات مثل حديقة «زاريادي» وحديقة «غوركي» بين التصميم البيئي والمشاركة المجتمعية.

يذكر أنه في عام 2024 تم إصدار دليل «موسكو الصديقة للمسلمين» للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط، الذي يضم مجموعة توصيات حول المطاعم والفنادق والأنشطة الموسمية.

من جهة أخرى، تشهد موسكو هذا الصيف موسماً زاخراً بالفعاليات، حيث يقدم مهرجان «قصور موسكو» برامج تفاعلية في أكثر من 40 موقعاً في المدينة، فيما يحتضن مهرجان مسارح الشوارع أكثر من 600 عرض على مدى 92 يوماً.