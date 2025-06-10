غرف دبي تُنظّم 4 ورش عمل للتوعية بقانون الشركات والامتثال والجمارك والضرائب

نظّمت غرف دبي سلسلة من أربع ورش عمل متخصصة في العديد من الجوانب القانونية، وضوابط الامتثال، التي هدفت إلى توفير المعرفة اللازمة لتمكين الشركات من النجاح والازدهار في بيئة الأعمال في دبي.

وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة، مثل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الإماراتي، وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ولاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 598 مشاركاً من القطاع الخاص.

وأُقيمت ورشة العمل الأولى بالتعاون مع شركة «EY Law»، وركزت على قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، وقانون شركات مركز دبي المالي العالمي، وقدمت لمحة شاملة حول واجبات أعضاء مجلس الإدارة، ومبادئ حوكمة الشركات، ومجالات المخاطر الرئيسة لعدم الامتثال القانوني للشركات المحلية، وشركات مركز دبي المالي العالمي.

وعُقدت ورشة العمل الإلكترونية الثانية بالشراكة مع جمعية الامتثال والأخلاقيات المؤسسية وشركة «طاقة»، وسلّطت الضوء على العناصر الرئيسة لبرنامج الامتثال الفعّال، وجوانب المخاطر القانونية والتنظيمية.

وتناولت ورشة العمل الثالثة، التي أُقيمت بالتعاون مع «مكتب التميمي وشركاه للمحاماة»، قانون الجمارك الإماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وقدّمت لمحة عملية عن الإطار الجمركي في المنطقة، كما تعرّف المشاركون كذلك إلى عمليات التدقيق الجمركي واستراتيجيات الامتثال للتغلب على التحديات التجارية عبر الحدود ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت الفعالية الرابعة بمثابة ورشة عمل توعوية حول تحديات الامتثال لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، واستعرض خبراء من الهيئة أحدث التطورات، وقاموا بشرح تأثيرها المحتمل في الشركات والأفراد الخاضعين للضرائب.