«سكاي سكانر»: 59% من المقيمين في الإمارات يبحثون عن وجهات غير مألوفة

كشفت نتائج استطلاع أجرته منصة «سكاي سكانر» العالمية المتخصصة في مجال السفر، أن أكثر من نصف المقيمين في دولة الإمارات يعتزمون قضاء عطلتهم الصيفية خارج الدولة العام الجاري، بينما يستهدف العديد منهم استكشاف وجهات جديدة لم تكن ضمن خططهم مسبقاً، رغبةً في تحقيق أقصى استفادة من الإجازة.

وأفادت البيانات بأن 55% من المشاركين في الاستطلاع يخططون للسفر إلى الخارج صيفاً، بينما أعربت نسبة 59% عن استعدادها لاختيار وجهات غير تقليدية، فيما لم تحدِّد نسبة 48% وجهتها بعد، إذ لاتزال تقارن الخيارات المتاحة قبل الحجز.

ولفتت «سكاي سكانر» إلى أن المقيمين في دولة الإمارات يتمتعون بإعفاءات تأشيرة متعدّدة تتيح لهم دخول عدد من الدول بسهولة، كما يسهم كلٌ من الموقع الجغرافي لدولة الإمارات وشبكة رحلاتها المباشرة في جعل تجربة السفر أكثر مرونة وسلاسة.

وسلّطت «سكاي سكانر» الضوء على ثلاث وجهات عائلية بلا تأشيرة للمقيمين في دولة الإمارات، وهي: جورجيا، التي ارتفعت عمليات البحث عنها بنسبة 21% في أبريل الماضي، والجبل الأسود، وكازاخستان.

وقال خبير السفر لدى «سكاي سكانر»، أيوب المأمون: «يستغل الكثير من أولياء الأمور العطلة الصيفية، التي تتزامن مع نهاية العام الدراسي، لخوض تجارب جديدة في وجهات أقل ازدحاماً وأوفر قيمة».

وأضاف: «أصبح التوجّه واضحاً نحو أماكن تُقدّم تجربة أصيلة وبأسعار معقولة، مع أنشطة تلائم جميع أفراد الأسرة وتتيح لهم استكشاف ثقافات وبيئات جديدة».