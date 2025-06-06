استقرار أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين بيانات أميركية تتعلق بالوظائف

استقرت أسعار الذهب العالمية، أمس، مع انتظار المستثمرين بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها اليوم، لتقييم المسار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة، في وقت يستمر فيه التوتر التجاري العالمي في التصاعد.

وبلغ سعر الذهب 3373.69 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3397.2 دولاراً.

وقال كبير المحللين في شركة الوساطة «أكتيف تريدز»، ريكاردو إيفانجليستا: «أعتقد أن مسار المقاومة الأقل يبقى صعودياً، وعلى الرغم من استقرار تداولات الذهب، فإنني أرى أن هذا يعود بشكل أكبر إلى حالة الترقب والانتظار التي يعيشها المتداولون قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية»، وكشف تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة «إيه.دي.بي» للأبحاث، أن الوظائف في القطاع الخاص الأميركي زادت أقل من المتوقع في مايو الماضي، وأظهر مسح أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد، أنه من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الأشمل الذي يصدر اليوم، أن الوظائف غير الزراعية زادت 130 ألفاً في مايو بعد ارتفاعها 177 ألفاً في أبريل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حثّ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، أول من أمس، على خفض أسعار الفائدة.

وعادة ما يكون الذهب ملاذاً آمناً خلال فترات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتميل أسعاره إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة.