«فلاي دبي» تتيح إنجاز إجراءات السفر في الشارقة

افتتحت شركة «فلاي دبي» متجر سفر جديداً في الشارقة، بالتعاون مع وكالة الشارقة الوطنية للسفريات والسياحة «SNTTA)»، يوفر لمتعاملي الناقلة خدمة إنجاز إجراءات السفر في المدينة، للمرة الأولى، كما يعزز خدماتها وسهولة الوصول للمتعاملين معها في الإمارات الشمالية.

وقال نائب رئيس أول إقليمي للعمليات التجارية (الإمارات ومجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا) في «فلاي دبي»، سودير سرهداران: «ملتزمون بالتعاون مع توسيع شراكتنا التي توفر تجربة سفر موثوقة لعملائنا، ويمثل متجر السفر الجديد في الشارقة التزامنا المستمر بالابتكار وتعزيز تجربة العملاء وراحتهم من خلال توفير المرونة الإضافية مع خدمة إنجاز إجراءات السفر في المدينة، والارتقاء بتجربة السفر للعملاء وتلبية احتياجاتهم بسهولة».

ويمثل متجر «فلاي دبي» للسفر في الشارقة التركيز على تحسين تجربة العملاء وراحتهم، حيث يضم منطقة انتظار، ومكاتب خدمة مخصصة، إضافة إلى خدمة نقل الأمتعة.

ويمكن للمتعاملين الاستفادة من مجموعة من الخدمات المتعلقة بالسفر، بما في ذلك حجز الرحلات، وتعديل خطط سفرهم، واختيار باقات «فلاي دبي» للعطلات، وذلك يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى 10 مساء.

وتُعد خدمة إنجاز إجراءات السفر في المدينة خطوة مهمة في تحسين تجربة عملاء «فلاي دبي»، حيث تتيح للمسافرين تسجيل أمتعتهم، واستلام بطاقة الصعود للطائرة، واختيار المقاعد، قبل التوجه إلى المطار.

وتهدف خدمة إنجاز إجراءات السفر في المدينة إلى تقليل الازدحام في المطار وأوقات الانتظار، لاسيما خلال فترات الذروة.

ويمكن للمسافرين الذين يستخدمون هذه الخدمة تسليم أمتعتهم قبل الرحلة بـ24 ساعة وحتى ست ساعات من موعد الإقلاع، ومن ثم التوجه إلى المبنى رقم (2) في مطار دبي الدولي، بسلاسة وراحة أكثر.