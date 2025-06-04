«طيران الإمارات» تشغّل 49 رحلة أسبوعياً إلى البر الرئيس للصين

وقّعت شركة «طيران الإمارات»، والخطوط الجوية الصينية «إير تشاينا» مذكرة تفاهم لوضع إطار استراتيجي لتوسيع اتفاقية تبادل الرموز الحالية بين الناقلتين، وذلك على هامش الاجتماع العام السنوي الـ81 للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» وقمة النقل الجوي العالمية المنعقدة في نيودلهي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه اعتباراً من 30 يوليو المقبل، ستشغّل «طيران الإمارات»، 49 رحلة أسبوعياً إلى البر الرئيس للصين، بما في ذلك رحلتان يومياً إلى بكين وشنغهاي، ورحلات يومية إلى كل من غوانغتشو وشينزن وهانغتشو.

ووقّع مذكرة التفاهم نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، والنائب الأول الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «إير تشاينا»، يان فاي.

وبموجب المذكرة، ستستكشف «طيران الإمارات» و«إير تشاينا» إمكانية مشاركة الرموز على عدد من الوجهات المحددة في شبكتي الناقلتين، بما يتيح لكل ناقلة وضع رمزها على رحلات الناقلة الأخرى على الخطوط الرئيسة بين الصين ودولة الإمارات، بالإضافة إلى وجهات أخرى خارج بكين ودبي.

كما ستعمل الناقلتان على تطوير إطار للتعاون في عمليات الشحن الجوي وبرامج الولاء الخاصة بالمسافرين الدائمين، لتعزيز القيمة المضافة للمسافرين والشركات على حد سواء، ولضمان تجربة سلسة للعملاء، سيقوم الطرفان بدراسة تنسيق جداول الرحلات أو تعديل الحد الأدنى لأوقات الربط بين الرحلات.

وقال كاظم: «بدأت شراكتنا مع (إير تشاينا) قبل 26 عاماً، ومنذ العام 2018 استفاد أكثر من 18 ألفاً من عملاء (طيران الإمارات) من خيارات الربط الموسّعة التي أتاحتها هذه الاتفاقية».

من جهته، قال فاي: «تولي (إير تشاينا) أهمية كبيرة للتعاون مع (طيران الإمارات)، ويشكّل توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة في مسيرة تعميق الشراكة بين الطرفين».

إلى ذلك وصلت ثالثة طائرات «طيران الإمارات» من طراز «إيرباص A350» إلى مطار البحرين الدولي أول من أمس، لتصبح المملكة بذلك أول وجهة ضمن شبكة رحلات الناقلة تخدمها طائرات «A350» بشكل حصري.

ويأتي تشغيل طائرة «A350» الثالثة على خدمة البحرين في إطار التزام «طيران الإمارات» بمنح مسافريها تجربة «سفر أفضل» والارتقاء بشكل مستمر بهذه التجربة وتحديث أسطولها، وتوفير أحدث التقنيات وأفضل مستويات الراحة للمسافرين من لحظة الإقلاع حتى الوصول إلى وجهتهم.

حل متخصص لنقل محركات الطائرات

أطلقت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن لأكبر ناقلة جوية دولية في العالم، حلاً جديداً في مجال الشحن مخصصاً لنقل محركات الطائرات ضمن قطاعها الجديد الخاص بالفضاء والهندسة.

وتم تصميم هذا الحل اللوجستي لنقل أهم مكونات الطائرات وأكثرها قيمة، وهو يوازن بدقة بين أعلى مستويات الخبرة والسرعة والكفاءة، ويضمن راحة بال العملاء بشأن التعامل مع شحناتهم المهمة على النحو الأمثل في كل مرحلة من مراحل الشحن.