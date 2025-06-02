«كهرباء الشارقة» تنفذ مشروعات لتطوير الشبكة في المنطقة الوسطى

نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من المشاريع التطويرية، وحققت إنجازات نوعية في مجال تطوير شبكة الكهرباء في المنطقة الوسطى، شمل شبكتَي الجهد العالي والمنخفض في أكثر من 15 موقعاً بمناطق الذيد، ومليحة، والمدام، والبطائح، وذلك ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وقال مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، المهندس خليفة محمد الطنيجي، إن مشروعات تطوير شبكة الكهرباء مستمرة في المنطقة الوسطى، والأعمال التي تم تنفيذها، خلال الأشهر الماضية، شملت تنفيذ تمديدات كابلات كهربائية بطول إجمالي بلغ 81.7 كيلومتراً في إطار خطة تحديث البنية التحتية، والاستعاضة عن أجزاء كبرى من الشبكة بكابلات ذات كفاءة أعلى وقدرة تحمل أكبر، ما يسهم في تقليل الفاقد من الطاقة، وزيادة كفاءة واستقرار الشبكات.

وأضاف، أنه تم توصيل التيار الكهربائي لأكثر من 45 مشروعاً في مناطق سكنية وزراعية وصناعية وحكومية، وذلك ضمن جهود الهيئة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، خصوصاً في المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً واقتصادياً سريعاً.

وذكر أن الهيئة بدأت تركيب محطات فرعية جديدة في مواقع متعددة، كما وضعت خطة شاملة لإلغاء الخطوط الهوائية في المنطقة والاستعاضة عنها بكابلات أرضية.

وأوضح أن من أبرز المشروعات الحكومية التي تم توصيل الكهرباء إليها خلال الفترة الماضية، مزرعة الألبان، وسفاري الشارقة، وسوق الجمعة، ومزرعة القمح، وسوق الجبيل، وجامعة الذيد، ونادي الصقارين، ومتحف الحياة الفطرية، ومسجد الذيد، ومدرسة الصحوة، ومدرسة نزوى، بجانب عدد من المشروعات الأخرى.

وشدد على أن الهيئة تحرص على الالتزام بالتطوير المستمر لخدماتها وفق أعلى المعايير الفنية، بما يتماشى مع توجهات إمارة الشارقة في دعم البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير خدمات كهرباء موثوقة وآمنة.

• «الهيئة» وضعت خطة شاملة لإلغاء الخطوط الهوائية في المنطقة الوسطى، والاستعاضة عنها بكابلات أرضية.