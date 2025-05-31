مستهلكون: الملابس والإلكترونيات تتصدر تنزيلات «3 أيام من التخفيضات الكبرى»

شهدت مراكز تسوق في دبي تزايداً في مظاهر الإقبال من المستهلكين أمس، مع بدء انطلاق فعاليات «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتستمر حتى غد، وتشمل تخفيضات تصل إلى 90% على أكثر من 500 علامة تجارية في 2500 متجر.

وأشار مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن توقيت طرح التخفيضات دعم زيادة التوجه للتسوق من العروض المطروحة في إطار الاستعداد لموسم عيد الأضحى المقبل، لافتين إلى أن عروض التنزيلات تتصدرها الملابس الجاهزة والإلكترونيات وعطور وأحذية وحقائب.

بدورهما، أوضح مسؤولا مبيعات بمتاجر للتجزئة، أنه من المنتظر أن يشهد اليومان المقبلان تزايداً بمعدلات أكبر على عروض التخفيضات.

وتفصيلاً، قال المستهلك ياسر عماد، إن «طرح عروض (3 أيام من التخفيضات الكبرى) جاء في توقيت مناسب للأسر المستهلكة، إذ تدعم تلك العروض فرص التسوق في إطار الاستعداد لفعاليات موسم عيد الأضحى المقبل»، لافتاً إلى أن «معظم عروض التخفيضات تركزت في متاجر الملابس الجاهزة والأحذية والإلكترونيات». وأضاف المستهلك، محمد عامر، أن «عروض (3 أيام من التخفيضات الكبرى) وفرت للمستهلكين محفزات قوية للتسوق بمعدلات أكبر، عبر طرح تخفيضات في توقيت جيد قبيل موسم عيد الأضحى، ومع توقيت تسليم رواتب الموظفين، وهو ما يعزز من فرص الشراء من عروض التخفيضات»، مشيراً إلى أن «التنزيلات شهدت مظاهر للتوسع في العديد من المتاجر، وخصوصاً في طرح طرز مختلفة من موديلات الملابس للموسم الصيفي، ولم تقتصر على عمليات التصفيات لموديلات المواسم السابقة».

وأوضح المستهلك إسلام حسن، أن «عروض التنزيلات المطروحة ضمن فعالية (3 أيام من التخفيضات الكبرى) من المظاهر الإيجابية المفيدة للأسر المستهلكة، خصوصاً أنها تأتي قبيل دخول عيد الأضحى، وفي ظل استعدادات العديد من الأسر للسفر في عطلات الموسم الصيفي، وهو ما يجعل عدداً كبيراً من المستهلكين يفضلون الشراء من تلك العروض المطروحة حالياً، خصوصاً أنها تتسم بالشمولية لعدد من المجالات مثل الملابس والإلكترونيات والأحذية والحقائب والعطور».

من جهته، قال مسؤول المبيعات في أحد متاجر التجزئة، ريكي ابيشال، إن «(3 أيام من التخفيضات الكبرى) استطاعت دعم استقطاب عدد كبير من المستهلكين خلال اليوم الأول من انطلاقها، لكنه من المنتظر أن تشهد مراكز التسوق في دبي المزيد من مظاهر الإقبال خلال اليومين التاليين للفعالية، خصوصاً أن العديد من المستهلكين يفضلون التسوق خلال اليوم الثاني أو الثالث للفعالية».

وأوضح مسؤول المبيعات في أحد متاجر الملابس الجاهزة، محمد بشير، أن «العروض المطروحة حالياً أسهمت في تزايد لافت في الإقبال من المستهلكين للاستفادة من التخفيضات بمراكز التسوق في دبي، خصوصاً على متاجر الملابس الجاهزة التي تستحوذ على الحصص الكبرى من العروض المطروحة».