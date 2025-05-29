«فلاي دبي» تطلق رحلات إلى 4 وجهات أوروبية جديدة

تواصل شركة «فلاي دبي» توسيع شبكتها بإطلاق أربع رحلات منتظمة إلى أربع وجهات جديدة، ويشمل ذلك بدء رحلاتها إلى العاصمة المولدوفية كيشيناو، ومدينة ياش الرومانية اعتباراً من سبتمبر 2025، إضافة إلى عاصمة لاتفيا ريغا، والعاصمة الليتوانية فيلنيوس، ابتداء من ديسمبر 2025، موسعة بذلك شبكتها في أوروبا إلى 35 وجهة في 20 دولة.

ومع إطلاق الرحلات الجديدة، تصبح «فلاي دبي» أول ناقلة إماراتية تُشغّل رحلات مباشرة بين دبي ومطار ياش الدولي، كما يمثل أيضاً أول دخول للناقلة إلى دول البلطيق بخدمة مباشرة إلى مطاري ريغا وفيلنيوس، لترفع «فلاي دبي» الوجهات غير المخدومة إلى أكثر من 100 وجهة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «يعكس توسع شبكتنا التزامنا الراسخ بفتح الأسواق غير المخدومة وتسهيل التدفق الحر لحركة التجارة والسياحة»، وأضاف: «مع خدماتنا الجديدة إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلطيق، فإننا نتطلع إلى تعزيز الروابط التجارية والثقافية لدولة الإمارات ودعم مكانة دبي كمركز طيران عالمي رائد».

بدوره، قال نائب رئيس أول إقليمي - العمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «تعد أوروبا سوقاً حيوية ومهمة لـ(فلاي دبي)، وسعداء بتوسيع شبكتنا بإضافة كيشيناو وياش وريغا وفيلنيوس».