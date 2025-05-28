«دوكاب» تُطلق «دوتراك» لتحديد مواقع بكرات الكابلات

أعلنت مجموعة «دوكاب»، أمس، إطلاق «دوتراك»، المشروع التكنولوجي الجديد، الذي يمثّل قفزة نوعية في مجال تصنيع الكابلات في الشرق الأوسط، حيث سيسهم في الارتقاء بالكفاءة التشغيلية إلى مستوى جديد عبر التحديد الدقيق لموقع بكرات الكابلات، ما يُقلّص الوقت الذي يتطلبه الكشف عن موقع البكرات ويُحسّن حركتها.

وسيمكّن مشروع «دوتراك» مجموعة «دوكاب» من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية والجودة الإنتاجية عبر المراقبة المحسّنة للموجودات، وذلك بالاعتماد على تقنيات إنترنت الأشياء وتحليل البيانات والحلول الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في «دوكاب»، تشارلز ميلاغوي: «يجسّد إطلاق (دوتراك) التزام المجموعة بالتطوير المستمر، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تُعزز تجربة العملاء، إلى جانب تبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».

وأضاف: «عبر تقديم رؤى دقيقة حول مواقع وحالات البكرات، تمكّن هذه التكنولوجيا المبتكرة العملاء من امتلاك تحكم أكبر في عمليات سلاسل التوريد لديهم»، مشيراً إلى أن «دوكاب» تضع معياراً جديداً للموثوقية والكفاءة والشفافية في القطاع عبر «دوتراك»، بما يرتقي بالجودة والتجربة العامة لعملائها.

ويحتوي نظام التتبع المتطور على ميزات ذكية متقدمة، تضم الاتصال متعدد الموجات ومقاييس التسارع وأجهزة استشعار الدوران الدقيقة والبوصلات الرقمية، إلى جانب أجهزة استشعار للبيئة المحيطة المزودة بمقاييس للحرارة الداخلية وبنظام متكامل للملاحة العالمية عبر الأقمار الاصطناعية، والتي تعمل معاً ضمن المشروع لتحديد مواقع الكابلات بدقة متناهية.

وتتخطى قدرات «دوتراك» المتقدمة تتبع المواقع، ليوفر مجموعة شاملة من الميزات المصممة لتحسين عمليات التصنيع وتعزيز الإنتاجية، كما يتيح تتبع التسليم وتحديد مواقع البكرات والكابلات، ويقدم نظرة آنية على الموجودات، ويكشف النظام عن البكرات الفارغة لجمعها ويرصد حالة البكرات بصورة آنية.