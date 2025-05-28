اتفاقية تتيح تمويلاً عقارياً لمشروعات بن غاطي «على الخريطة»

أعلنت شركة «بن غاطي» العقارية القابضة المحدودة، توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بهدف توسيع قاعدة متعاملي «بن غاطي»، من خلال تقديم حلول تمويل عقاري متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تتيح للمتعاملين شراء وحدات سكنية في مشروعات الشركة «على الخريطة».

وتسمح المذكرة للطرفين بوضع إطار تفصيلي لاتفاقية مشتركة، تهدف إلى تقديم حلول تمويل سكني على مشروعات «بن غاطي» كافة، بما فيها المشروعات «قيد الإنشاء» التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 35%.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة بن غاطي، المهندسة قطر الندى بن غاطي: «يشكّل هذا الحل التمويلي المبتكر، المتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، نقلة نوعية في القطاع العقاري، إذ يُسهم في تعزيز مبيعات الوحدات على الخريطة واستدامة نمو السوق».

وأضافت: «نتطلع من خلال هذا التعاون المثمر إلى تمكين قاعدة أوسع من عملائنا من الوصول إلى التمويل عند مراحل مبكرة في مشروعاتنا، وبالتالي مضاعفة فرص الاستفادة من النمو في السوق العقارية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عبدالباري: «يواصل (أبوظبي الإسلامي) أداء دور محوري في توسيع نطاق الوصول إلى حلول التمويل العقاري في دولة الإمارات، بما يمكّن المزيد من الأفراد والعائلات من اتخاذ خطوتهم الأولى نحو تملك المنازل».

وأضاف: «تعكس شراكتنا مع (بن غاطي) رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى رفع نسبة تملك العقارات، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وانطلاقاً من هذا التعاون المثمر، نسعى إلى تعميق سوق التمويل العقارية في الدولة، عبر توفير حلول تمويلية ملائمة وترسيخ أسس الشمول المالي».

يذكر أن «بن غاطي» تعمل حالياً على تطوير 18 ألفاً و600 وحدة، ضمن 23 مشروعاً في مناطق رئيسة بإمارة دبي.