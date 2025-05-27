افتتاح أكاديمية «QE2» للضيافة في دبي

افتتحت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «أكاديمية QE2 للضيافة»، ضمن إدارة الشؤون التجارية والاستثمار التابعة للمؤسسة، في حدث رسمي أُقيم على متن السفينة الأسطورية «كوين إليزابيث الثانية (QE2)» التي تُعدّ من أبرز المعالم البحرية ذات التاريخ العريق في دبي، وذات المكانة الرمزية في عالم السفر البحري، وذلك في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز قطاع السياحة والضيافة في دبي، وقال المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي في المؤسسة، سعيد البنّاي، إن «افتتاح أكاديمية (QE2) للضيافة يُعدّ انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة التميّز السياحي للإمارات، بهدف بناء قدرات بشرية متخصصة في هذا المجال الحيوي يواكب التطلعات المستقبلية، ويدعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة لدولة الإمارات 2031».