8.4 مليارات درهم صافي أرباح شركات «أدنوك» المدرجة في الربع الأول

أعلنت شركات مجموعة «أدنوك»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت مجتمعة صافي أرباح بلغ أكثر من 8.4 مليارات درهم (2.3 مليار دولار)، ما يؤكد مرونة نموذجها التشغيلي وقدرتها على تحقيق أرباح مالية قوية في ظل التغيرات المتسارعة للسوق.

وأظهرت الشركات المدرجة أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول، بالتزامن مع تحقيقها تقدماً ملموساً في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية التي تستهدف دفع عجلة النمو وزيادة الأرباح.

وحققت «أدنوك للتوزيع»، خلال الربع الأول من عام 2025، صافي ربح بلغ 639 مليون درهم (174 مليون دولار) بزيادة بنسبة 16% على أساس سنوي، محققة بذلك أعلى أرباح للربع الأول من العام قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وجاءت هذه النتائج القوية مدفوعة بمبيعات قياسية وأداء قوي في قطاع التجزئة لغير الوقود.

وأضافت الشركة 20 محطة خدمة جديدة إلى شبكتها خلال الربع الأول، ليصل إجمالي عدد المحطات التابعة لها إلى 915، ما يُمثل تقدماً كبيراً نحو تحقيق هدفها لإضافة 40 إلى 50 محطة خدمة جديدة بحلول نهاية عام 2025.

كما أكّدت «أدنوك للتوزيع» التزامها بسياستها لتوزيعات الأرباح النقدية، والتي تهدف إلى توزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم بمعدل (20.57 فلساً للسهم الواحد) أو 75% على الأقل من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك حتى عام 2028.

من جهتها، أعلنت شركة «أدنوك للحفر» تحقيقها لنتائج مالية قوية للربع الأول لعام 2025، حيث شهدت الإيرادات زيادة بنسبة 32% على أساس سنوي حيث بلغت 4.30 مليارات درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 1.96 مليار درهم بزيادة 22% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح بنسبة 24% إلى 1.30 مليار درهم على أساس سنوي.

واعتمد مجلس الإدارة توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي، وبلغت قيمة مدفوعات الربع الأول لعام 2025، نحو 217 مليون دولار.

وتتوقّع «أدنوك للحفر» تحقيق إيرادات تراوح بين 4.60 مليارات، و4.80 مليارات دولار، وصافي ربح يراوح بين 1.35 مليار و1.45 مليار دولار لعام 2025.

من ناحيتها، أعلنت شركة «أدنوك للغاز» تحقيق صافي دخل، خلال الربع الأول من عام 2025، بلغ 4.7 مليارات درهم بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي، وأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بلغت 7.9 مليارات درهم متجاوزة ما حققته خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 4%.

وفي 13 مايو الجاري، تم اختيار «أدنوك للغاز» لإدراجها في مؤشر«مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة MSCI»، وذلك بعد استيفاء الشركة لجميع المتطلبات اللازمة.

ومن المقرر أن يدخل هذا الإدراج حيز التنفيذ في الثاني من يونيو 2025، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية بمبلغ يراوح بين 300 و500 مليون دولار وجذب المزيد من المؤسسات الاستثمارية العالمية.

من جانبها، أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات» عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 41% لتصل إلى 4.34 مليارات درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% إلى 1.26 مليار درهم في الفترة نفسها، مدفوعة بالأداء القوي عبر جميع قطاعات الأعمال.

ومن المتوقع أن ترتفع أرباح الشركة المستحقة لعام 2025 بنسبة 5% مقارنة بالأرباح السنوية لعام 2024، وذلك وفقاً لسياسة توزيع الأرباح التدريجية المعلنة من جانب الشركة.

من ناحيتها، أعلنت شركة «بروج» عن نتائج قوية للربع الأول من عام 2025، حيث بلغ صافي الربح 1.03 مليار درهم، مدفوعة بزيادة سنوية بنسبة 10% في حجم المبيعات و7% في أحجام الإنتاج.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الأول من العام 2.07 مليار درهم، محافظة على تحقيقها هامش ربح رائداً على مستوى قطاع البتروكيماويات بنسبة 40%.

وتعتزم «بروج» رفع توزيعات الأرباح إلى 16.2 فلساً للسهم في عام 2025، ومن المتوقع أن تستمر «مجموعة بروج الدولية» في هذا المعدل حتى عام 2030، بعد استكمال صفقة إنشائها المتوقع إغلاقها في الربع الأول من عام 2026.

من جهتها، أعلنت شركة «فيرتيغلوب» عن نتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 26%، والأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 45% على أساس سنوي. وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى نمو الأرباح لكل سهم بعد خصم الضريبة بنسبة تراوح بين 13% و16% بحلول نهاية عام 2025.

• الشركات أظهرت أداءً مالياً قوياً في الربع الأول، مع تحقيقها تقدماً ملموساً في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية التي تستهدف دفع عجلة النمو وزيادة الأرباح.