غرفة عجمان تروّج للاستثمار بمنتدى سراييفو

شارك عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، عبدالله سعيد النعيمي، في أعمال «منتدى سراييفو للأعمال»، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي، وبحث فرص تنمية التبادل التجاري، والترويج لفرص الاستثمار في إمارة عجمان.

وأكد النعيمي أهمية منتدى سراييفو للأعمال كمنصة دولية فاعلة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، مشيراً إلى أن مشاركة غرفة عجمان في مثل هذه الفعاليات الدولية المهمة تنسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030، وأولويات الخطة الاستراتيجية لغرفة عجمان في توسيع الشراكات الدولية، ودعم مجتمع الأعمال، وفتح آفاق جديدة لتنمية حجم التجارة البينية والاستثمارات.