«ديوا» تحوّل بياناتها الصحافية إلى «بودكاست»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، اعتمادها نموذج «نوت بوك إل إم» (NotebookLM) اللغوي المتقدم من شركة «غوغل»، لتحويل بياناتها الصحافية إلى محتوى «بودكاست» حواري، وبذلك تصبح الهيئة أول مؤسسة حكومية على مستوى العالم تستخدم هذا النموذج المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يُتيح للجمهور متابعة أخبار الهيئة بطريقة تفاعلية وسلسة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، في بيان صادر عن الهيئة أمس: «نعمل وفق خريطة طريق استراتيجية لجعل هيئة كهرباء ومياه دبي أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، من خلال دمج هذه التقنية المتقدمة في مختلف عملياتنا الأساسية».

وأضاف: «سيسهم اعتماد نموذج (NotebookLM) في إعادة تعريف أسلوب تواصلنا مع الجمهور، عبر الانتقال من البيانات الصحافية التقليدية إلى محتوى مبتكر يخدم شريحة أوسع من الجمهور بمختلف اهتماماته، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي».

وتابع الطاير: «تأتي هذه المبادرة ضمن جهودنا في الريادة الرقمية والتواصل الذكي، حيث تمثل نقلة نوعية في تقديم الأخبار والمعلومات بأسلوب يتماشى مع تطلعات الجيل الجديد، ويعزز مبدأ الشفافية والابتكار في العمل الحكومي، إضافة إلى بناء علاقة أقوى وأكثر تفاعلاً مع جميع المعنيين».

ويُعد نموذج «NotebookLM» من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي طورتها «غوغل»، ويتميز بقدرته على تحليل المستندات واستخلاص الأفكار الرئيسة، وصياغتها على شكل حوار طبيعي وسلس، ما يعزز سهولة الفهم، ويُحول المحتوى التقليدي إلى تجربة صوتية تفاعلية قابلة للاستماع أثناء التنقل، أو أثناء أداء المهام اليومية.

وسيتم توفير محتوى «البودكاست» الناتج من بيانات الهيئة الصحافية عبر موقعها الإلكتروني (www.dewa.gov.ae) وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أبرز منصات «البودكاست» العالمية.