«طيران الإمارات» تفتتح متجراً للسفر في موريشيوس

افتتحت شركة طيران الإمارات رسمياً متجرها الجديد للسفر في بورت لويس عاصمة جزيرة موريشيوس، في خطوة بارزة تؤكد التزامها بتعزيز تجربة السفر لعملائها في الجزيرة.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأن هذا الافتتاح يمثل محطة مهمة في مسيرة الناقلة الممتدة لأكثر من عقدين في موريشيوس، حيث تواصل تعزيز حضورها ودعمها للسوق المحلية.

ويمتد المتجر الجديد على مساحة 1895 قدماً مربعة، ويقدّم للعملاء تجربة تفاعلية مدعومة بالتكنولوجيا وفريق مختص يوفّر الدعم الشخصي وخدمة عالية المستوى.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، الذي افتتح المتجر «نعمل في موريشيوس منذ 23 عاماً، ويعكس إطلاق هذا المتجر التزامنا المتواصل بتوسيع حضورنا في هذه السوق المهمة».

وأضاف: «سيتيح المتجر لعملائنا فرصة التعرّف إلى خدماتنا الرقمية ومنتجاتنا المبتكرة والاستفادة من دعم شخصي من فريق عملنا، ما يعزّز تجربتهم في كل خطوة من رحلتهم. من خلال هذا المتجر، يستطيع المسافرون من موريشيوس أن يعيشوا تجربة (طيران الإمارات) حتى قبل الإقلاع».

وخلال حفل الافتتاح، جدّدت «طيران الإمارات» وهيئة الترويج السياحي في موريشيوس شراكتهما الممتدة منذ 13 عاماً، عبر توقيع مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة الجزيرة كوجهة سياحية عالمية.

وتتعاون «طيران الإمارات» وهيئة الترويج السياحي في موريشيوس منذ عام 2012 في تنظيم مبادرات ترويجية موجهة لأسواق استراتيجية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وجنوب إفريقيا وألمانيا، مستفيدين من شبكة شركاء السفر ووكلاء السياحة العالمية التي تملكها الناقلة. وأسهم هذا التعاون في دعم نمو السياحة إلى موريشيوس، حيث تجاوز عدد الزوّار 1.3 مليون سائح في عام 2024، من خلال عروض سياحية مصممة حسب احتياجات الأسواق وتضم برامج إقامة ونشاطات متنوّعة.