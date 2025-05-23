العبّار: عدم توظيف ذوي الأفكار الخلّاقة أكبر أخطائي

قال رجل الأعمال، محمد العبّار، إن عدم توظيف ذوي الأفكار الخلّاقة كان أكبر أخطائه في بدايات حياته المهنية.

واستعرض العبّار خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر مونتينيغرو للاستثمار، الذي عقد أخيراً، بدايات حياته وأحلامه قائلاً: «عندما بدأت عملي كان همي الأول هو أن أجمع ثروة، لأنني كنت أريد أن أشيّد منزلاً وأشتري سيارة، وأوفر بعض المال.. لقد كان الأمر صعباً في البداية، لكن الله أعطاني الكثير، وعلى هذا الأساس تغيرت حياتي، فجمعت ثروة، ثم أدركت بعد ذلك أنه ينبغي أن أفكر في تطوير الاقتصاد، وأن أغير حياة الناس، وأن أوفر واقعاً سعيداً».

وتطرق العبار إلى الأعمال التي أسسها ويديرها، فقال: «لدي مشاريع تبلغ قيمتها 55 مليار دولار في 18 دولة، وهذا الرقم سيصبح خلال ستة أشهر 60 مليار دولار، كما امتلك 90 فندقاً في جميع أنحاء العالم، فيما يصل عدد الأشخاص الذين أوظفهم إلى 200 ألف شخص، وإذا أخذنا في الاعتبار العائلات التي يعيلها هؤلاء الأشخاص، فسيكون العدد المستفيد نحو 800 ألف شخص».

وأضاف: «في شركتي بمصر لدي 12 مستثمراً محلياً يعملون معي، بعضهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة، ويستطيعون الاطلاع على أي عقد، ويراقبون المبيعات والعطاءات، وفي دبي لدي 52 ألف شخص، ذكرت كل ذلك لأنني أريد أن أحفز رجال الأعمال المحليين، فإذا عملنا مع بعض، فإننا نستطيع أن نمتلك المشاريع وننميها، وأن نشرك المجتمع المحلي». ولفت العبار إلى أنه لا يتحدث عن الأموال التي أنفقت في المشاريع، لكنه يتحدث عما وصفه بـ«الحياة الجميلة» الناتجة عن تلك المشاريع، معتبراً أنها «هبة من الله».

وشدد العبّار خلال الجلسة على أهمية أن يقدم الإعلام نصائح لا انتقادات، كاشفاً عن الخطط والأفكار التي يعتزم القيام بها قائلاً: «قبل أن أبدأ أي مشروع، فإنني أدرس أولاً ما إذا كان المشروع جيداً أم لا، كما أنني أريد أن أنشئ صندوق أعمال لأساعد الشباب على بدء مشاريعهم الخاصة، وأسعى لإنشاء جامعة محلية للتكنولوجيا».

وتطرق العبار إلى منصته للتجارة الإلكترونية «نون»، قائلاً: «أدير أفضل شركات التقنية في الشرق الأوسط، ونتنافس مع (أمازون)، فلدي شركة اسمها (نون)، تتميز بشيء يطلق عليه (دقائق)، ما يعني أنك تقدم طلبك ويصلك في 10 دقائق».

واستعرض العبار تجربته في الحياة، والأخطاء التي ارتكبها في مسيرة حياته المهنية والعملية، فقال: «أكبر أخطائي هو أنني لم استطع في بداية حياتي أن أحصل على الأشخاص ذوي الأفكار الخلاقة لإدارة عملي، ما كلفني الكثير من التأخير في أعمالي، نصحني بعض الأشخاص أن أسعى للحصول على أفضل الكوادر، واليوم أقضي 90% من وقتي للبحث عن أشخاص يتمتعون بأفكار نيرة».

وتابع: «أما الخطأ الثاني فهو أنني استثمرت في الوقت الخطأ بالولايات المتحدة عام 2005، وخسرت 1.5 مليار دولار».

ورداً على سؤال حول الأخطاء التي ارتكبها في مونتينيغرو، قال العبار: «ارتكبت أخطاء في ألبانيا، وفي صربيا، ففي ألبانيا كان هناك تعجل في الإنشاءات، وكان ذلك خطأ مني، وفي مونتينيغرو لم أشارك في تطوير الشاطئ».

ورأى العبّار أنه شخص محظوظ بسبب دبي، فقال: «أشعر بأنني محظوظ، لأنني ولدت في بلد ناجح ساعدني على تحقيق النجاح، وأعني بذلك دبي، فهي مدينة صغيرة ليس فيها نفط، لكن طيرانها اليوم أصبح رقم (1) في العالم، ولديها أفضل خدمات مصرفية في العالم، وأفضل رعاية صحية في العالم، وأفضل تعليم، ومطارنا يتعامل مع 95 مليون زائر».

وتابع: «شركتي في الوقت الراهن استطاعت أن تجني صافي أرباح وصل إلى أربعة مليارات دولار سنوياً».