13% زيادة في الشركات السنغافورية ضمن «دبي للسلع»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، تسجيل نمو بنسبة 13% في عدد الشركات السنغافورية التي انضمّت إلى منطقته الحرّة الدولية خلال الشهور الـ12 الماضية.

جاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال أول جولة ترويجية ينظمها المركز في سنغافورة، ضمن جهوده المتواصلة لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات السنغافورية إلى إمارة دبي، وبذلك يحتضن مركز دبي للسلع المتعددة حالياً أكثر من نصف إجمالي الشركات السنغافورية الناشطة في دولة الإمارات.

كما أعلن «دبي للسلع» توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة «هوكسفورد»، المزود الدولي لخدمات تأسيس الأعمال، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل وتأسيس الشركات الجديدة داخل منطقته الحرة. وأفاد المركز، في بيان، بأن شركة «هوكسفورد» ستقدم خدمات استشارية متكاملة، تشمل حلول تأسيس وتسجيل الأعمال، والخدمات المحاسبية والضريبية، ما يسهم في استقطاب شركات جديدة إلى المركز، لاسيما من قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاستدامة، وتمكينها من تأسيس أعمالها والتوسع بسهولة انطلاقاً من دبي.

وتُعدّ سنغافورة إحدى الأسواق الاستراتيجية الرئيسة التي يستهدفها مركز دبي للسلع المتعددة، لما تمتلكه من فرص واعدة في قطاعات التكنولوجيا والسلع والتجارة، إلى جانب ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من نمو متسارع.

ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الشركات السنغافورية إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية والتوسّع في السوق الدولية انطلاقاً من دبي، ويضم مركز دبي للسلع المتعددة حالياً نحو 400 شركة سنغافورية في منطقته الدولية الحرّة، مواصلاً بذلك جهوده المبذولة نحو ترسيخ مكانته بوابةً رئيسةً أمام شركات جنوب شرق آسيا، التي تطمح إلى التوسع عالمياً والانطلاق نحو أسواق جديدة عبر دبي.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «تأتي أولى جولاتنا الترويجية المباشرة (وجد من أجل التجارة) في سنغافورة، في وقت يشهد تعاوناً متسارعاً بين بلدينا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 18.7 مليار دولار في العام الماضي»، وأضاف: «يتجلى هذا الزخم في زيادة بنسبة 13% في عدد الشركات السنغافورية المنضمة إلى مركز دبي للسلع المتعددة خلال الشهور الـ12 الماضية، ليصل إجمالي عددها إلى نحو 400 شركة، وهو ما يمثّل أكثر من نصف إجمالي الشركات السنغافورية في دولة الإمارات».

من جانبه، قال مدير إدارة تطوير الأعمال في «هوكسفورد دبي»، توماسو بارينديلي: «نفخر باختيارنا مزوّداً للخدمات الدولية من قبل مركز دبي للسلع المتعددة، وبفضل حضورنا القوي في سنغافورة وعدد من الأسواق العالمية الأخرى، فإننا نتمتع بالمقومات والإمكانات اللازمة التي تُمكننا من دعم عملائنا في الاستفادة من المزايا الاستثنائية التي تقدمها دبي ومركز دبي للسلع المتعددة، سواء كان ذلك عبر دخولهم للمرة الأولى إلى دولة الإمارات أو توسّعهم نحو أسواق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا».