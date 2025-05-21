«دبي البحرية» تطلق «الفحص الفني عن بُعد» لتجديد الرخص

أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أمس، عن خدمة الفحص الفني عن بُعد لتجديد رخص الوسائل البحرية الترفيهية حتى طول 12 متراً، والوسائل الترفيهية المخصصة للرياضات المائية، إضافة إلى الوسائل البحرية الأجنبية الزائرة، ما يتيح للمتعاملين إمكانية إتمام عمليات الفحص بسهولة ومرونة، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين ويعزز من جودة الخدمات المقدمة.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إن هذه الخدمة تأتي ضمن استراتيجية التحول الرقمي، موضحاً أن الخدمة الجديدة تتيح للمتعاملين إجراء الفحوصات الفنية بسلاسة وتضمن التزامهم بأعلى معايير السلامة والجودة، علاوةً على المساهمة في سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق رضا المتعاملين.

بدوره، قال مدير إدارة التسجيل البحري في سلطة دبي البحرية، حامد حسن، إنه يمكن للمتعاملين حجز مواعيد الفحص عبر البوابة الإلكترونية للسلطة أو من خلال تقديم طلب لدى إدارة التسجيل البحري، وبمجرد تأكيد الحجز واستكمال عملية الدفع واستيفاء قائمة الفحص المطلوبة، سيتلقى المتعامل رابطاً إلكترونياً لاستكمال إجراءات الفحص الفني عن بُعد.

وأضاف أنه في الموعد المحدد، سينضم كل من المفتش والمتعامل إلى الجلسة الافتراضية للامتثال لتعليمات المفتش وعرض العناصر المطلوبة وفقاً لقائمة الفحص المعتمدة من خلال تسجيل الجلسة بعد إبلاغ المتعامل بذلك للحصول على موافقته، تماشياً مع معايير الشفافية والحوكمة الرقمية التي تعتمدها سلطة دبي البحرية.

وأشار إلى أنه عند انتهاء الفحص، سيعد المفتش تقريرا يتضمن نتائج الفحص وإرساله للمتعامل عبر البريد الإلكتروني مع توفير إمكانية تحميله من خلال حسابه الشخصي عبر البوابة الإلكترونية.