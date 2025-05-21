«طيران الإمارات»: «العملاقة» تنقل 23.6 مليون مسافر في عام

أظهرت بيانات لشركة طيران الإمارات أن أسطول الشركة من طائرات «إيرباص A380»، نقل نحو 44% من إجمالي مسافريها، البالغ عددهم 53.7 مليون راكب في السنة المالية 2024-2025، أي نحو 23.6 مليون مسافر، وأشارت البيانات، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، إلى أن رحلات أسطول «العملاقة» ربطت المسافرين بـ51 وجهة عالمية، بمعدل إشغال للمقاعد وصل إلى 80%.

وقالت الشركة إن أسطولها من طراز «بوينغ 777» متعددة الاستخدامات، واصل دوره كحجر الزاوية في عمليات الناقلة، حيث حافظت «طيران الإمارات» على مكانتها كأكبر مشغل لطائرات «بوينغ 777» في العالم، ووفّرت هذه الطائرة 48% من الطاقة الاستيعابية من الركاب (عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر)، بينما نقلت نحو 56% من المسافرين في السنة المالية الماضية (نحو 30 مليون مسافر).

وذكرت الناقلة أنها وسعت تجربة السفر المميزة من خلال تشغيل طائراتها من «B777» المحدّثة إلى 17 وجهة عبر شبكتها، لافتة إلى أنه بنهاية السنة المالية (2024-2025)، باتت طائراتها من طراز «A350» تشغل رحلاتها إلى ست وجهات ضمن شبكتها العالمية، حيث حازت هذه الطائرات التي تضم درجة سياحية، ودرجة سياحية مميزة، ودرجة رجال أعمال، استحسان المسافرين بسرعة، ونقلت 184 ألف مسافر منذ انطلاقها في يناير 2025 حتى نهاية مارس.

وبحسب الشركة، فإنها تواصل تشغيل أسطول حديث بمتوسط عمر يبلغ 10.7 سنوات (128 شهراً)، وهو أقل بكثير من متوسط عمر القطاع البالغ 14.8 سنة في عام 2024.

ويتألف أسطول «طيران الإمارات» الحالي من 140 طائرة من طراز «B777»، و116 طائرة من طراز «A380»، وأربع طائرات من طراز «A350»، موضحة أنه للاستفادة من مكانة دبي المتنامية كمركز لوجستي عالمي مفضل، قدمت الناقلة طلبات لشراء 10 طائرات شحن من طراز «B777» في السنة المالية، من المقرر وصولها بنهاية عام 2026.

وأفادت الشركة بأنه في نهاية السنة المالية، بلغ سجل طلباتها من الطائرات 314 طائرة، منها 61 طائرة «إيرباص A350-900»، و205 طائرات «بوينغ 777-X»، و35 طائرة «بوينغ 787»، و13 طائرة «بوينغ 777 F».

وأضافت الشركة أنه في عامَي 2024 و2025، وسّعت «طيران الإمارات» أسطولها وحوّلت منتجاتها على متن الطائرة، ما يشير إلى حقبة جديدة من النمو وتجربة العملاء، مشيرة إلى أن السنة المالية الماضية تميزت بلحظة حاسمة في تاريخ أسطولها مع وصول «A6-EXA»، أول طائرة «إيرباص A350» لديها، وهي أول طائرة جديدة تنضم إلى أسطولها منذ 16 عاماً.

وأوضحت أنه بحلول 31 مارس، استلمت الناقلة أربع طائرات «A350» وهي في طريقها لاستلام 61 طائرة أخرى، خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتة إلى أن الطائرة دخلت الخدمة التجارية في الثالث من يناير برحلات إلى إدنبرة، تلتها البحرين والكويت ومومباي وأحمد أباد وكولومبو.

وقالت إنه في مواجهة التأخيرات المستمرة في عمليات التسليم الجديدة، تواصل الناقلة العمل ضمن برنامج لتحديث 219 طائرة باستثمار يزيد على خمسة مليارات دولار، فيما تجاوزت درجتها السياحية المميزة التوقعات، حيث نقلت 623 ألف مسافر عبر 37 وجهة خلال السنة المالية 2024-2025.