موانئ دبي العالمية تستثمر 2.5 مليار دولار في البنية التحتية اللوجستية خلال 2025

تعتزم مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، ضخّ استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار خلال عام 2025، لتوسيع شبكتها العالمية في مجال الخدمات اللوجستية، من خلال إطلاق مشروعات بنية تحتية كبرى في الهند وأفريقيا وأميركا الجنوبية وأوروبا، استجابةً للطلب المتزايد على حلول سلاسل التوريد المتكاملة والمرنة.

وتمتد المشروعات الأربعة الكبرى عبر أربع قارات، لتعزيز القدرات الشاملة لدى مجموعة موانئ دبي العالمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة موانئها العالمية بشكل كبير، مما يُعزز دور الشركة الرئيسي في تمكين تدفق التجارة العالمية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن التجارة العالمية تشهد تطورات متسارعة، وتأتي استثمارات المجموعة القوية للمساهمة في رسم ملامح المستقبل، مشيرا إلى أن الالتزام باستثمار 2.5 مليار دولار يعكس الثقة بنموّ التجارة على المدى البعيد، وعزم المجموعة الراسخ على إنشاء البنية التحتية اللازمة لضمان استمرارية الترابط العالمي.

وأضاف أن حلول سلاسل التوريد التي ُتقدمها المجموعة بتنوّعها ونطاقها الواسع، بالتوازي مع تركيزها المستمر على إنشاء مجموعة فريدة من الأصول والقدرات، تساعد متعامليها في الحفاظ على قدراتهم التنافسية، وتدعم الاقتصادات المحلية، وتُمكّن الوصول إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أنه في هذا الإطار، بدأت الأعمال الإنشائية في محطة حاويات جديدة بقيمة 510 ملايين دولار في تونا تيكرا بولاية غوجارات على الساحل الشمالي الغربي للهند، تضمّ رصيفًا بطول 1.1 كيلومتر، وتصل طاقتها الاستيعابية السنوية إلى 2.19 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدما ، مشيرا إلى أن هذه المحطة ستربط المناطق الداخلية الواسعة في الهند بالأسواق العالمية عبر شبكة من الطرق والسكك الحديدية، مما يُسهّل وصول الشركات الهندية إلى سلاسل التجارة العالمية بسرعة وكفاءة أكبر.

وذكر أن مجموعة موانئ دبي العالمية تواصل تطوير ميناء أعماق جديد في بنانا بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، لافتا إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية السنوية لهذه المنشأة الواقعة على الساحل الأطلسي 450 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدما، ومن المقرر أن تساهم بتحقيق وفورات كبيرة في الوقت والتكلفة للتجارة الوطنية، من خلال جذب المزيد من السفن الكبيرة القادمة مباشرة من آسيا وأوروبا، مما يعزز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.

وأشار إلى أنه في الساحل الغربي لأفريقيا، تتواصل الأعمال الإنشائية في ميناء نديان الجديد في السنغال، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية السنوية 1.2 مليون حاوية نمطية، فيما يتمّ ضخ استثمار أولي بقيمة 830 مليون دولار في هذا المشروع الإستراتيجي الحيوي، الذي يُتوقع أن يدعم مسيرة التنمية في البلاد طوال القرن الحالي.

ولفت إلى أنه في ميناء "بوسورخا" في الإكوادور، أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية مشروعًا لتوسعة الرصيف بقيمة 140 مليون دولار، لزيادة طوله الإجمالي إلى 700 متر، بما يتيح له استقبال سفينتين من فئة "باناماكس بوست" في آنٍ واحد.

وذكر أن المجموعة تستثمر مليار دولار أميركي في مركز لندن جيتواي اللوجستي، لبناء رصيفي شحن جديدين ومحطة سكك حديدية ثانية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسهم هذا التوسّع في توفير 400 فرصة عمل جديدة، ودعم دور المملكة المتحدة المتنامي كبوابة تجارية عالمية ليصبح الميناء أكبر محطة لمناولة الحاويات في البلاد ، بحلول نهاية العقد الحالي .

وأوضح أن هذه الاستثمارات المخطط لها في عام 2025 تُجسّد إستراتيجية موانئ دبي العالمية الرامية إلى إنشاء منصّة عالمية مترابطة فريدة من نوعها، تمتد من الموانئ والمحطات إلى الخدمات اللوجستية الداخلية والخدمات البحرية وخدمات التخزين والشحن والخدمات التقنية، وترتبط هذه المنصة بشبكة متنامية من مكاتب الشحن والتخليص، التي وصل عددها إلى أكثر من 240 مكتبًا حول العالم، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لدى أصحاب البضائع.

وأضاف ابن سليم: " يمنحنا نموذج أعمالنا المتكامل رؤية وتحكمًا شاملين في مختلف مراحل سلسلة التوريد، مما يساعد شركاءنا على تقليل المخاطر والتكاليف، وليست هنا كأي جهة أخرى تُوفر هذا المستوى من القدرات المتكاملة، ونحن فخورون بتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمتعاملينا والمجتمعات التي نخدمها".