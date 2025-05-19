دبي القابضة ترفع حجم الطرح لـ«مساكن دبي ريت» إلى 1.95 مليار سهم

أعلنت دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل «دي اتش ايه ام» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري «مدير الصندوق»، أنه بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، تم زيادة حجم الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق قيد التأسيس ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي، إلى 1.950 مليار سهم بدلاً من 1.625 مليار سهم، مما يمثل طرح 15 % من رأس المال المصدر، بدلاً من النسبة المُعلنة سابقًا البالغة 12.5%.

وقامت «دي اتش ايه ام» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري. بممارسة حقها في زيادة حجم الطرح، وذلك نتيجةً للإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والدوليين، وما شهده الاكتتاب من تجاوز للطلب في جميع الشرائح. وعند إدراج الصندوق في سوق دبي المالي، ستحتفظ شركة «دي اتش إيه إم» للاستثمارات، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، حالياً المالك الوحيد لوحدات مساكن دبي ريت، بنسبة 85% من رأس المال المصدر للوحدات.

وبناءً على نطاق سعر الطرح الذي لم يتم تعديله والبالغ بين 1.07 و1.10 درهم لكل وحدة مطروحة، من المتوقع أن يتراوح حجم الطرح المُعدّل بين 2.087 مليار درهم (568 مليون دولار أميركي) و 2145 مليار درهم (584 مليون دولار)، مما يعني أن القيمة السوقية عند الإدراج تتراوح بين 13.9 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) و14.3 مليار درهم (3.9 مليارات دولار).

من المتوقع الانتهاء من طرح الوحدات وبدء تداولها في سوق دبي المالي بحدود تاريخ 28 مايو 2025. ومن المتوقع أن يتم تداول وحدات مساكن دبي ريت تحت الرمز «DUBAIRESI».