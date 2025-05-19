1.7% معدل التضخم الخليجي في نهاية ديسمبر 2024

ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نهاية ديسمبر 2024، بما نسبته 1.7%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وفق بيانات أسعار المستهلك الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن بنسبة 5.9%، ومجموعة السلع والخدمات 2.8%، فيما بلغ الارتفاع بمجموعة الثقافة والترفيه 1.8%، وكل من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة التعليم بـ1.2% لكل منهما، ومجموعة المطاعم والفنادق بـ1.1%، ومجموعة الصحة بـ0.1%، وقابل ذلك انخفاض الأسعار في مجموعات النقل والأثاث والتجهيزات المنزلية والاتصالات والملابس والأحذية.