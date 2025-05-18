أدنيك تُعلن عن جاهزيتها لإطلاق الدورة الأضخم من "اصنع في الإمارات 2025"

كشف مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض عن اكتمال استعداداتها لانطلاق الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات 2025"، والتي تُعد حدثًا استثنائيًا بتنظيم المجموعة للمرة الأولى، إذ تشهد هذه الدورة توسعًا غير مسبوق ليغطي مساحة تتجاوز 68 ألف متر مربع، أي بزيادة تتجاوز 300% مقارنة بالدورة السابقة، كما زادت عدد الشركات العارضة لأكثر من 720 جهة، مسجلة زيادة قدرها 16 ضعفًا عن العام الماضي.

وتستضيف هذه الدورة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فيما تنظمها مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وستكون هذه الدورة بمثابة منصة حيوية لربط المبتكرين والمصنعين والمستثمرين لاستكشاف فرص جديدة وإطلاق العنان للنمو الصناعي عبر 12 قطاعًا استراتيجيًا.

ويستعد مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مقر استضافة دورة هذا العام، لاستقبال أكثر من 30 ألف زائر، مستفيدًا من تجهيزاته المتكاملة والبنية التحتية المتطورة. ويعمل فريق العمليات في المركز على تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى ضمان تجربة سلسة لجميع المشاركين، وتشمل تنظيم حركة المرور، وتسهيل الوصول إلى مواقف السيارات، وتنسيق إجراءات دخول العارضين والوفود وكبار الشخصيات بكفاءة عالية. كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان أعلى مستويات السلامة والراحة على مدار أيام الحدث الأربعة.

وتتولى كابيتال للفعاليات، وهي ذراع إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، عملية تنظيم الحدث، إذ صممت قاعة عرض تفاعلية، إضافة لوضعها جدول أعمال شامل يجمع نخبة من قادة الصناعة العالميين وصنَّاع السياسات والمبتكرين.

بينما تضطلع كابيتال 360 لتجارب الفعاليات، وهي شركة تابعة لمجموعة أدنيك متخصصة في إدارة الفعاليات، بالدور الرئيسي في إحياء هذا الحدث، إذ يقوم فريقها بتصميم وتنفيذ 45 منصة عرض مخصصة لضمان حضور مميز للعارضين، إضافة إلى الإشراف على 12 منطقة مميزة، بما في ذلك المركز الإعلامي، وصالة المستثمرين، وصالة التواصل، التي تعزز التفاعل والتواصل أثناء الحدث.

وتوفر كابيتال 360 تجربة فعاليات استثنائية عن طريق 230 منصة عرض جاهزة، وإدارة متكاملة للعلامات التجارية وتنفيذ مبادرات الرعاية في كافة أرجاء الموقع وعير فريق إعلاني متخصص، إضافة إلى تقديم حلول فنية شاملة لأكثر من 720 عارضًا. كما تم تغطية 32 ألف متر مربع من أرضية المعرض بسجاد فاخر لتعزيز التكامل البصري للفضاء وضمان تجربة زوار متميزة.

أما كابيتال للضيافة، وبصفتها المورد الحصري لخدمات الطعام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، فستتولى مهمة توفير تجربة طعام راقية طيلة أيام الفعالية. وبفضل خبرتها العريقة في تقديم خدمات متميزة في مجال الأطعمة والمشروبات للمعارض الكبرى، ستوفر خيارات متنوعة عبر شاحنات الطعام الداخلية والخارجية، ومنافذ الخدمة السريعة، إضافة إلى صالات كبار الشخصيات التي تتميز بتقديم أرقى مستويات الضيافة.

يُشار إلى أن جهود قطاعات الأعمال في مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، تتضافر في مهمتها للارتقاء بالدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات 2025" ليصبح منصة صناعية رائدة عالمية المستوى تساهم في تحقيق رؤية الدولة لاقتصاد مستدام وتنافسي، قائم على الابتكار.