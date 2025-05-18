35.19 مليار درهم مبيعات عقارات دبي منذ بداية مايو

سجّلت مبيعات العقارات في دبي نحو 35.19 مليار درهم منذ بداية شهر مايو الجاري وحتى نهاية تعاملات أول من أمس (الجمعة)، محققة مؤشرات نشاط لافتة في الطلب عبر صفقات للبيع بلغ إجمالي عددها 9684 معاملة.

وكشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه تم تسجيل معاملات لبيع الوحدات السكنية منذ بداية الشهر الجاري بلغ مجملها 7685 وحدة، فيما بلغ إجمالي عدد المباني التي تم بيعها 461 مبنى، إضافة إلى تسجيل بيع 1538 أرضاً.

وأوضحت البيانات أن إجمالي قيمة معاملات الرهن العقاري التي تم تسجيلها خلال الفترة الزمنية نفسها، بلغ 7.47 مليارات درهم، شملت رهونات لعدد 1570 وحدة سكنية، و281 مبنى، و536 أرضاً.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة معاملات الهبات العقارية منذ بداية شهر مايو الجاري، بلغت 2.12 مليار درهم، مسجلة عدد معاملات بلغ 486 معاملة، شملت 376 وحدة سكنية، و39 مبنى، و71 أرضاً.

وأظهرت أن عدداً من المناطق والمجمعات العقارية المختلفة في دبي، قد شهدت إقبالاً في قطاع مبيعات العقارات منذ بداية شهر مايو، أبرزها مجمع إعمار للجنوب، ومناطق أبراج بحيرات جميرا.

وقال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مبيعات العقارات في دبي استطاعت مواصلة رفع معدلات مبيعاتها وترسيخ مكانتها كملاذ استثماري جاذب للمزيد من المستثمرين من داخل الدولة وخارجها»، لافتاً إلى أن «مواصلة السوق العقارية في دبي، طرح المزيد من المشروعات العقارية الجديدة، أتاح تنوّعاً رفع من جاذبية الاستثمار في قطاع العقارات، وقدم بدائل أكثر تنوّعاً للمستثمرين الراغبين في الشراء من تلك المشروعات».