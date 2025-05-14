370.6 مليون درهم صافي أرباح «سالك» في 3 أشهر

حققت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، صافي أرباح، بعد احتساب الضرائب، بقيمة 370.6 مليون درهم، خلال الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 33.7% على أساس سنوي.

وحافظت «سالك» على معدلات ربحية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، مع ارتفاع الأرباح قبل احتساب كُلفة التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 37.9% على أساس سنوي، حيث بلغت 519.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الأول، مقارنة مع 376.9 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن هامش الأرباح قبل احتساب كُلفة التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصل إلى 69.1% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ67.1% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثّل زيادةً بنحو 210 نقاط أساس على أساس سنوي، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالنمو القوي للإيرادات خلال هذه الفترة.

وأظهرت النتائج ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة خلال هذه الفترة بنسبة 33.7% على أساس سنوي ليصل إلى 751.6 مليون درهم.

وعلى مستوى نشاط «سالك» الأساسي في تحصيل رسوم التعرفة المرورية، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 158 مليون رحلة، مدعوماً بتطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في نهاية يناير 2025، وإطلاق بوابتين جديدتين للتعرفة المرورية في نهاية شهر نوفمبر من عام 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة «سالك»، مطر الطاير: «يعكس الأداء المالي الاستثنائي للشركة، في الربع الأول من هذا العام، تركيزنا المستمر على تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين، ونعمل على أن تكون (سالك) شركة رائدة عالمياً في توفير حلول التنقل الذكية والمستدامة»، مؤكداً أن النمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة دبي، أسهم في تعزيز النشاط الإيجابي للشركة، وخلق بيئة داعمة للنجاح المستدام.

وأضاف: «يسعدنا أن يتواصل زخم النمو الذي حققناه في عام 2024 عبر تسجيل أداء استثنائي في الإيرادات والأرباح لكل من أعمال تحصيل التعرفة المرورية ومصادر إيراداتنا الإضافية المتنامية، ونتوقع أن تحقق الشركة نمواً في إجمالي الإيرادات السنوية بنسبة تراوح بين 28% و29%»، معرباً عن تطلعه لتنويع أعمال الشركة، والتوسع خارج إمارة دبي، واستكشاف شراكات جديدة، لتحسين تجربة المتعاملين، بما يسهم بشكل إيجابي في نمو الأرباح على المديين القصير والطويل.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «بدأنا عام 2025 بزخم قوي، حيث استمر الأداء القوي لأعمالنا الأساسية في تحصيل التعرفة المرورية مدفوعاً بافتتاح بوابتين جديدتين في أواخر نوفمبر من عام 2024، كما سجلت مصادر إيراداتنا الإضافية أداء جيداً، حيث شهدت شراكتنا في مواقف المركبات مع (دبي مول) و(باركونيك) إقبالاً جيداً من المستخدمين خلال الربع الأول».

. 751.6 مليون درهم إيرادات «سالك» في الربع الأول 2025.