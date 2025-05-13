«طيران الإمارات» تبني شراكات تغطي 1750 مدينة حول العالم

أفادت بيانات صادرة عن «مجموعة الإمارات» أن «طيران الإمارات» واصلت تنويع وتوسيع محفظتها من الاتفاقات على صعيد الشراكات والتحالفات، لتشمل 164 شريكاً عالمياً، منها 33 شريكاً بالرمز، و118 اتفاقية «إنترلاين»، و13 شريكاً لخطوط السكك الحديدية والنقل متعدد الوسائط في أكثر من 100 دولة، في نهاية مارس الماضي، وأوضحت أن شبكة «طيران الإمارات» توفر خيارات سفر واسعة ومتنوعة للمتعاملين من خلال جداول زمنية مرنة، واتصال سلس وملائم، ونطاق وصول لشبكة تمتد إلى أكثر من 1750 مدينة.

وبيّنت أن الشراكات، التي وفرت رحلات ربط إلى هذه المدن حول العالم، قدمت تجربة سفر سلسة ومتكاملة، تشمل خطط سفر بتذكرة واحدة، ومزايا للأمتعة، والوصول إلى صالات الانتظار، ونقاط ولاء للمسافرين المتكررين، لافتة إلى أن «طيران الإمارات» أصبحت أول ناقلة كاملة الخدمات تدخل في شراكة مع شركة تنقل جوي، لتقديم رحلات مروحية بين نيس وموناكو باستخدام تذكرة واحدة فقط.

وفي تقريرها السنوي لعام 2024-2025، سلّطت مجموعة طيران الإمارات، الضوء على التوسّع الكبير الذي شهدته شبكتها العالمية، مدعومة بالنمو والشراكات الاستراتيجية مع شركات الطيران، ونجحت «طيران الإمارات» خلال العام في توسيع شبكتها لتصل إلى 148 وجهة، كما أطلقت رحلات إلى وجهتين جديدتين، هما بوغوتا (كولومبيا) عبر ميامي اعتباراً من الثاني من يونيو، وأنتاناناريفو (مدغشقر) عبر سيشل، اعتباراً من الرابع من سبتمبر، واستأنفت الناقلة خدماتها إلى أربع وجهات، هي: بنوم بنه، ولاغوس، وأديليد، وإدنبرة، مجددة التزامها بالأسواق الرئيسة، ومؤكدة مرونة شبكتها وانتعاش أعمالها.

وأشارت البيانات إلى أن هذه التوسعات جاءت في إطار التزام الناقلة بالنمو المدروس والمستدام، والذي يتجاوز الحدود الجغرافية لربط المدن حول العالم بشبكة دبي العالمية، بما يعزز من فرص التجارة والسياحة والتقارب بين الشعوب. وذكرت أن الناقلة عززت خدماتها إلى 21 وجهة حول العالم، وظلت إفريقيا في صميم أولوياتها الاستراتيجية، حيث عززت الوصول إلى اقتصاداتها الناشئة من خلال زيادة عدد الرحلات إلى ثلاث مدن، وإطلاق رحلات إلى مدغشقر، وتُسيّر الناقلة رحلاتها الأسبوعية البالغ عددها 161 رحلة الآن، من 19 دولة إفريقية إلى دبي، مع رحلات ربط لاحقة عبر شبكتها العالمية، ووسعت نطاق وصولها عبر القارة إلى أكثر من 210 وجهات من خلال خمس اتفاقيات رمز مشترك، و18 شريكاً في خطوط الطيران، ما يوفر سفراً سلساً بتذكرة واحدة.

وأشارت إلى أن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، شغلتا أكثر من 1.5 مليون رحلة، منذ عام 2017 وحتى نوفمبر من العام الماضي، ونقلتا أكثر من 19 مليون مسافر خلال سبعة أعوام عبر الشبكة المشتركة بينهما.

كما يمكن لمسافري «طيران الإمارات» استكشاف أكثر من 118 وجهة ضمن شبكة رحلات «فلاي دبي»، بينما يمكن لمسافري «فلاي دبي» الوصول إلى أكثر من 136 وجهة ضمن شبكة رحلات «طيران الإمارات»، ويمكن للمسافرين الاختيار من بين 275 رحلة مشاركة بالرموز كل يوم في المتوسط.