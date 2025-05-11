27 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي خلال 4 أشهر

عزز سوق دبي المالي جاذبيته الاستثمارية مضيفاً نحو 27 ألف حساب جديد خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، بفضل تنوع الخيارات الاستثمارية ومكاسب الشركات والمؤسسات القوية وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضافت شركات الوساطة في سوق دبي 27 ألفاً و42 حساباً جديداً للمستثمرين من أول يناير حتى نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ36 ألفاً و553 حساباً خلال الفترة نفسها من عام 2024.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، توزعت الحسابات الجديدة بواقع 6889 حساباً في يناير، و6846 حساباً في فبراير، و5923 حساباً في مارس، و7384 حساباً في أبريل الماضي.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، بواقع 11262 حساباً، أي ما يمثل 41.6% من إجمالي الحسابات الجديدة، وفقاً لبيانات سوق دبي المالي.

ونجحت الشركة في أن تكون في صدارة شركات الأوراق المالية في فتح الحسابات الجديدة في العام الماضي بواقع 40.133 حساباً جديداً، أي ما يمثل 36.9% من إجمالي الحسابات الجديدة في السوق.

وأكد حاتم العتباني المدير الإقليمي -قطاع الأسهم أدوات الدين:" يعتمد نجاح مقدم الخدمة في صناعة الخدمات المالية على عناصر عدة أهمها فكرة "الاعتمادية "، والتي تعني ببساطة أن يكون العميل في حالة اطمئنان تام بأنه يتلقى أفضل خدمة وأنه في أيد أمينة".

وأضاف العتباني:" نحرص في شركة BHM، على تقديم أفضل منصة تداول والتي تشمل أكثر من 20 سوق إقليمي ودولي بالإضافة للأسواق المحلية، وكذلك فريق عمل متميز ودائم الحضور على مدار الساعة لخدمه العملاء، بالإضافة لاستخدام أعلى التقنيات لتحقيق سهوله عملية فتح الحسابات للعملاء في أقل وقت ومن خلال تقنية ال online onboarding".