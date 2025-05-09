«دبي العالمية» تفتتح مكتباً تمثيلياً في دكا

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في العاصمة البنغالية، دكا، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في دبي وبنغلاديش.

ومع افتتاح المكتب الجديد في دكا، يرتفع عدد المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي العالمية إلى 35 مكتباً.

وتندرج هذه الخطوة في إطار مبادرة «دبي غلوبال»، التي تهدف إلى تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، وذلك للمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال، من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التوسّع الدولي للشركات المحلية في 30 سوقاً ذات أولوية في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في وقت يشهد التعاون الاقتصادي بين دبي وبنغلاديش نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي 6.3 مليارات درهم خلال العام الماضي مسجلاً زيادةً سنويةً بنسبة 9%، مقارنةً بـ5.8 مليارات درهم في عام 2023.

ووصل إجمالي عدد الشركات البنغالية النشطة، المسجلة في عضوية الغرفة، إلى 9094 شركة مع نهاية الربع الأول من عام 2025.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تُشكل بنغلاديش سوقاً ديناميكية سريعة النمو، وتزخر بالكثير من الفرص الواعدة للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، ويمثل افتتاح مكتبنا الجديد في دكا خطوةً مهمةً نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين».

وسيعمل مكتب دكا على دعم مصالح الشركات العاملة في دبي وبنغلاديش، وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال البنغالي، وبناء علاقات راسخة مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.