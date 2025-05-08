«دبي للسلع» يمنح عقد إنشاء برجين تجاريين في «أبتاون دبي»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، منح شركة «علي وأولاده للمقاولات» عقد الإنشاء الرئيس للمرحلة التالية من مشروع تطوير منطقة «أبتاون دبي»، بعد انتهاء أعمال تجهيز الموقع.

وتتضمن المرحلة التالية من مشروع تطوير المنطقة، إنشاء برجين تجاريين من الدرجة الأولى، يوفران معاً 62 ألف متر مربع من المساحات التجارية ومنافذ البيع بالتجزئة، إضافة إلى العديد من المرافق الحديثة، ويتصلان مع «أبتاون تاور» بوساطة جسر ربط جديد، لدعم إمكانية الوصول بما يتماشى مع معايير الوجهة الحضرية لمركز دبي للسلع المتعددة.

ويمتاز البرجان الجديدان بتصميمهما المعماري الحديث، وسيتم بناؤهما وفق معايير الدرجة الذهبية لنظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة (LEED)، الأمر الذي يضمن تحقيق أعلى مستويات كفاءة الطاقة واستخدام المواد والتقنيات الصديقة للبيئة، ما يؤكد التزام مركز دبي للسلع المتعددة بالتنمية الحضرية المستدامة تماشياً مع أجندة دبي للاستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «تمثّل المرحلة المقبلة من مشروع (أبتاون دبي) محطة بارزة في مسيرة تطوّر هذه المنطقة المتميّزة، وتتضمن إنشاء برجين جديدين من الفئة الممتازة يشملان معاً 62 ألف متر مربع من المساحات المكتبية ومتاجر التجزئة، وذلك تماشياً مع نهجنا الاستباقي في تلبية الطلب المتنامي من قبل كبرى الشركات الدولية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في وجهة عالمية المستوى مثل دبي».

وأضاف: «يربط البرجين جسر جديد يأتي بتصميم انسيابي، بينما تضيف الخيارات الفاخرة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة بُعداً جديداً لتجربة متكاملة تجمع بين العمل والترفيه وأسلوب الحياة العصري».

وتابع بن سليم: «تُؤكد شراكتنا مع شركة (علي وأولاده للمقاولات) التزامنا الدائم بالتميّز والابتكار والتنمية الحضرية المستدامة، بما يؤسس معايير جديدة لا تقتصر على دبي فحسب، بل تمتد لتطال المنطقة بأسرها».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «علي وأولاده القابضة»، شامس بن علي خلفان الظاهري: «نفخر بحصولنا على عقد المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة (أبتاون دبي)، الذي يُسهم في رسم ملامح مستقبل الحياة الحضرية في المنطقة».

وأضاف: «تعكس شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة التزامنا المشترك بالتميّز والابتكار، ونتطلع إلى توظيف خبراتنا في هذا المشروع الطموح للإسهام في تحقيق رؤية مركز دبي للسلع المتعددة في بناء وجهة عالمية المستوى».