350 مليون لتر من الوقود وفرتها «إينوك لينك» للشركات منذ تأسيسها

أعلنت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية لتوصيل الوقود، عن توفير نحو 350 مليون لتر من بنزين السيارات والديزل للشركات منذ تأسيسها عام 2019 وحتى عام 2024، حيث تساعد «إينوك لينك» حالياً 268 شركة في مختلف أنحاء الدولة على أداء أعمالها بكفاءة، بما في ذلك 60 شركة تقوم بتقديم الخدمات لها من مقرها في منطقة مصفح بأبوظبي، وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «زوّدت (إينوك لينك)، منذ تأسيسها ضمن برنامج مسرّع الأعمال في المجموعة (إينوك نكست)، 268 شركة في الدولة بالوقود، مع نموٍ قياسي بلغ 306.4% حتى عام 2024».

وأضاف: «بحرصنا على المواظبة على نجاح عملياتنا، سنواصل الحفاظ على المرونة في عملياتنا وتبني التقنيات الناشئة بما يتماشى مع أعلى معايير (إينوك) لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية لعملائنا»، وتوفر «إينوك لينك» خدمة توصيل الوقود مباشرةً إلى عملائها من الشركات والأساطيل التجارية عند الطلب، ما يضمن لهم الحصول على وقود عالي الجودة مع الاستفادة من التوفير في المسافات المقطوعة وتقليل استهلاك المركبات، كما توفر «إينوك لينك» خدمة التزوّد بالوقود على مدار الساعة حتى أثناء الليل، علاوة على ذلك، تزوّد المنصة الرقمية البنزين للشركات من خلال محطاتها الموجودة في دبي ومركز عملياتها في أبوظبي، وتسعى إلى تعزيز استخدام البنزين في المركبات، بهدف الوصول إلى معدل يبلغ 60% من عملائها بحلول عام 2026.