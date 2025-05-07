«أراضي دبي» تروج لعقارات الإمارة في «APEX» بميامي

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية شراكة مع شركة «إم آي إي إيفنتس»، تهدف إلى تعزيز حضور دبي في معرض «APEX» الدولي في ميامي، وتوسيع نطاق الوصول إلى أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري العالمي، بما يسهم في دعم استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي عبر أطر تنظيمية ومؤسسية رسمية، تعكس جاذبية الإمارة مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري.

وقّع الاتفاقية كلّ من المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ماجد المري، ومدير شركة «إم آي إي إيفنتس»، وانج هايلين.

وذكرت الدائرة، في بيان، أن التعاون يشمل عدداً من البنود الرئيسة التي ترسّخ الأهداف المشتركة للطرفين، حيث تتولى «أراضي دبي» الترويج للقطاع العقاري في الإمارة باعتباره وجهة استثمارية عالمية رائدة، من خلال إبراز الفرص المتاحة وجاذبية السوق، إلى جانب التنسيق مع المستثمرين والمطورين العقاريين لضمان سلاسة الإجراءات الرسمية المرتبطة بعمليات التسجيل وإصدار التصاريح والمعاملات.

من جانبها، تعمل «إم آي إي إيفنتس» على تنظيم فعاليات وورش عمل داخل الدولة وخارجها للتعريف بالمزايا الاستثمارية لسوق دبي العقارية، إضافة إلى دعم مشاركة المطورين العقاريين المحليين في معرض «APEX» من خلال توفير منصات مناسبة لعرض مشروعاتهم.

وقال المرّي: «تأتي الاتفاقية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار العقاري، من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة محلياً ودولياً، ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية تدعم أهدافنا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استدامة النمو في القطاع، وتوفير بيئة محفزة قائمة على الشفافية والابتكار».

بدوره قال وانغ: «تمثل الشراكة مع (أراضي دبي) ضمن فعاليات (APEX 2025) محطة استراتيجية مهمة في إطار رؤيتنا المشتركة لربط الأسواق العقارية العالمية، ويؤكد هذا التعاون على قوة واستدامة المنظومة العقارية في دبي، وعلى تأثيرها المتزايد في مشهد الاستثمار الدولي».