«دبي القابضة» تعتزم طرح «مساكن دبي ريت» في سوق دبي المالي

أعلنت دبي القابضة، أمس - عبر شركتها التابعة المملوكة بالكامل «دي إتش إيه إم» المتخصصة بإدارة صناديق الاستثمار العقاري - عن نيتها طرح «مساكن دبي ريت» للاكتتاب العام في سوق دبي المالي، في خطوة تمثل محطة نوعية في مسيرة القطاع العقاري السكني بالمنطقة.

ويعد الصندوق الجديد أول كيان استثماري عقاري يركز بالكامل على تأجير الوحدات السكنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن المتوقع أن يصبح الأكبر من نوعه عند الإدراج، بقيمة أصول تبلغ 21.63 مليار درهم.

ويعتزم الصندوق طرح 1.625 مليار سهم تمثل 12.5% من إجمالي رأس ماله، مع تخصيص 90% من الطرح للمستثمرين المحترفين، و10% للشريحة الأولى التي تضم الأفراد.

وسيبدأ الاكتتاب في 13 مايو الجاري ويستمر حتى 20 من الشهر ذاته، على أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للوحدة في 21 مايو، ثم التخصيص النهائي للوحدات ورد المبالغ الفائضة في 26 مايو، مع إدراج الصندوق للتداول في سوق دبي المالي في 28 مايو 2025.

وتؤكد فتويان شرعيتان صادرتان عن لجنة الرقابة الشرعية للصندوق ولجنة الرقابة الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني، توافق الطرح والصندوق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وينوي «مساكن دبي ريت» اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية تبدأ من سبتمبر 2025، وتهدف إلى توزيع ما لا يقل عن 80% من أرباحه التشغيلية بعد استبعاد التغيرات في القيمة العادلة للعقارات، ما يعكس التزامه بتوفير دخل ثابت للمستثمرين. وتشير التوقعات إلى أن أول دفعتين من التوزيعات ستبلغ قيمتهما 1.1 مليار درهم.

وتغطي محفظة الصندوق 21 مجتمعاً سكنياً موزعة في مواقع استراتيجية داخل دبي، وتضم أكثر من 35.700 ألف وحدة سكنية، منها 95% شققاً و5% فللاً، مع متوسط إشغال تجاوز 96.8% خلال العام الماضي، ونسبة احتفاظ بالمستأجرين بلغت 87%.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، أميت كوشال، إن «مساكن دبي (محفظة إدارة وتأجير الأصول السكنية التابعة لشركة دبي القابضة لإدارة الأصول) لعبت دوراً محورياً في تطوير مجمعات سكنية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتغيرة لمجتمعات دبي المتنوعة».

وأضاف أن دمج المحفظتين السكنيتين لكل من «نخيل» و«ميدان» تحت مظلة دبي القابضة، في العام الماضي، يمثّل خطوة استراتيجية بارزة في مسيرة «مساكن دبي»، حيث عزز ذلك مكانتها كواحدة من أكبر محافظ إدارة وتأجير الأصول السكنية، ويوفر الطرح العام الأولي لمساكن «دبي ريت» فرصة مهمة أمام المستثمرين للمشاركة في مسيرة النمو هذه مع الاستفادة من الإمكانات والفرص الإضافية ضمن المنظومة الأوسع لأعمال دبي القابضة.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، رئيس لجنة الاستثمار في شركة «دي إتش إيه إم» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، مالك آل مالك، إن «الصندوق سجل في 2024 إيرادات بقيمة 1.8 مليار درهم، وبلغ الربح التشغيلي المعدل 1.3 مليار درهم».

وأكد في حديث صحافي افتراضي، أمس، أن «السوق العقارية في دبي تشهد تحولات إيجابية مدعومة بالنمو السكاني والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار، وهو ما يوفر للصندوق بيئة مناسبة لتحقيق نمو مستدام».

وأوضح آل مالك، أن لدى الصندوق خطة توسع واضحة تشمل النمو العضوي من خلال تطوير المجتمعات القائمة، إلى جانب استراتيجيات توسع أخرى عبر استحواذات على أصول جديدة.

وحول نية طرح أصول أخرى، أشار إلى أن تقييم الطروحات المستقبلية لشركات أخرى تابعة لدبي القابضة مستمر، مع تأكيده أن قرار الإدراج يعتمد على جاهزية كل قطاع، دون استبعاد أي خيار مستقبلي.

فرصة مميزة

قال المدير العام لشركة «دي إتش إيه إم» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، أحمد السويدي، إن «مساكن دبي ريت» يوفر للمستثمرين فرصة مميزة وسهلة للاستثمار في أصول عقارية سكنية ممتازة ومدرة للدخل في جميع أنحاء دبي، وذلك دون الحاجة إلى التعامل مع تعقيدات ملكية وإدارة العقارات بشكل مباشر.