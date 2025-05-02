«دبي العالمية» تفتتح مكتباً تمثيلياً في كيب تاون

أعلنت غرفة دبي الدولية، إحدى الغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلة غرف دبي، افتتاح مكتب تمثيلي لها في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، بهدف تعزيز الروابط بين مجتمعَي الأعمال في دبي وجنوب إفريقيا، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد في وقت تشهد العلاقات التجارية بين دبي وجنوب إفريقيا توسعاً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين، العام الماضي، نحو 29 مليار درهم، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 20%، فيما ارتفع عدد الأعضاء النشطين من جنوب إفريقيا في عضوية غرفة تجارة دبي بنسبة بلغت 23.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 775 عضواً بنهاية عام 2024، كما انضمت 51 شركة جديدة خلال الربع الأول من عام 2025 فقط، ما يشير إلى استمرار الزخم الإيجابي.

وجاء إطلاق المكتب ضمن مبادرة «دبي غلوبال» الهادفة إلى إنشاء 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه تم الإعلان عن افتتاح المكتب خلال اجتماع عقد في مقر غرف دبي بين وفد رفيع المستوى من جنوب إفريقيا، برئاسة رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية بجنوب إفريقيا، آلان ويندي، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، حيث تم خلال الاجتماع بحث تطوير آليات العمل المشترك، وتحفيز نمو حركة التجارة والاستثمار بين إقليم كيب الغربية.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع سبل زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز حركة السياحة البينية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة، كما ركزت المناقشات على الارتقاء بالجهود المشتركة لتطوير علاقات الأعمال بين القطاع الخاص في دبي وجنوب إفريقيا.

وأكد الاجتماع، الطموح المشترك بين غرف دبي وحكومة كيب الغربية، لبناء جسر اقتصادي متين يربط بين دبي وإقليم كيب الغربية في جنوب إفريقيا.

وقال لوتاه: «تُعد جنوب إفريقيا شريكاً تجارياً مهماً لدبي وسوقاً واعدة للتوسع في العديد من القطاعات، ويجسد افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في كيب تاون، التزامنا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع إقليم كيب تاون الغربية وجنوب إفريقيا بشكل عام، كما يشكل خطوة نوعية لدعم قدرة الشركات في جنوب إفريقيا للاستفادة من مقومات دبي كبوابة حيوية للتوسع نحو الأسواق العالمية، ونتطلع لبناء شراكات جديدة للأعمال تسهم في تحقيق النمو والازدهار المتبادل».

من جهته، قال ويندي: «ترحب حكومة إقليم كيب تاون الغربية بافتتاح مكتب تمثيلي جديد لغرفة دبي العالمية في مدينة كيب تاون، حيث تزخر دبي بفرص تجارية واعدة لإقليم كيب الغربية الذي يتمتع بإمكانات واسعة، ونتطلع قدماً إلى تعزيز شراكتنا الاقتصادية المثمرة على المدى الطويل».