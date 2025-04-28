«du Pay»: 005 مليون درهم معاملات مالية

احتفلت «du Pay»، ذراع الخدمات المالية الرقمية المتطورة التابعة لشركة «دو»، أمس، بمرور عام كامل على انطلاق خدماتها في دولة الإمارات، معلنة أن تسجيل تطبيق «du Pay» للهواتف الذكية بلغ أكثر من نصف مليون عملية تحميل عبر منصتَي التطبيقات Apple iOS وAndroid، كما تجاوز إجمالي قيمة المعاملات المالية عبر التطبيق الذكي أكثر من نصف مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة «du Pay»، فهد الحساوي: «كان العام الأول تجربة مُثمرة بكل المقاييس، حيث أظهر مدى التزامنا بالعمل على إعادة تشكيل مشهد المدفوعات الرقمية في الإمارات، خصوصاً مع الإنجازات التي حققناها، والتي تتضمن تحقيق نحو نصف مليون تحميل للتطبيق الذكي على الهواتف المحمولة».