«دبي الدولي» يحصل على الاعتماد الكربوني من المستوى الرابع

تسلّم الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، شهادة الاعتماد الكربوني للمطارات من المستوى الرابع «التحول»، وذلك من مجلس المطارات الدولي، خلال اجتماع الجمعية الإقليمية للمجلس الدولي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

وأفادت «مطارات دبي» بأن هذا الاعتماد، الذي مُنح رسمياً الشهر الجاري، يعزز مكانة مطار دبي الدولي بين نخبة المطارات العالمية التي تمكنت من خفض الانبعاثات المطلقة، والتي تعمل على قيادة مبادرات مع مختلف الأطراف المعنية في قطاع الطيران.

وأضافت أن هذا الإنجاز، الذي يتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، يعكس التزام «مطارات دبي» المتواصل بتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وذكرت «مطارات دبي» أنها وضعت استراتيجية شاملة طويلة الأجل لإزالة الكربون، ويجري تنفيذها بنشاط من خلال سلسلة مبادرات مؤثرة، تشمل تعزيز كفاءة الطاقة في مختلف المباني والبنية التحتية، وإنشاء أكبر نظام للطاقة الشمسية على أسطح المطارات في المنطقة في المبنى (2)، إضافة إلى استحداث أنظمة لتحويل النفايات إلى سماد، وتحويل المركبات العاملة في ساحة المطار إلى وقود الديزل الحيوي المخلوط.

ولفتت «مطارات دبي» إلى أنها من خلال «تحالف الاستدامة» oneDXB، تتعاون بشكل وثيق مع أعضاء التحالف، بهدف خفض الانبعاثات في جميع أنحاء النظام البيئي في المطار.