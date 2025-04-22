شراكة بين «سكاي واردز» و«إمكان»

عزّز تطبيق «سكاي واردز إيفريداي»، الذي يتيح لأعضاء برنامج مكافأة ولاء المسافرين مع شركة «طيران الإمارات»، اكتساب أميال «سكاي واردز» على مشترياتهم اليومية ضمن قطاعات مختلفة، من فرص أعضاء البرنامج في اكتساب الأميال واستبدالها، من خلال إبرام اتفاقية شراكة مع «إمكان»، برنامج الولاء التابع لشركة الإمارات للبترول «إمارات»، الذي يكافئ المتعاملين بنقاط «إمكوينز» مقابل كل عملية شراء للمنتجات والخدمات في جميع محطات «إمارات».

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذه الاتفاقية تتيح لأعضاء برنامجي الولاء، تحويل الأميال والنقاط بالاتجاهين، حيث يمكن للأعضاء تحويل أميال «سكاي واردز» إلى «إمكوينز» والعكس.

ووقّع الاتفاقية نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»، الدكتور نجيب بن خضر، والرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة نائب رئيس أول التسويق في «إمارات»، علي بن زايد الفلاسي، بحضور نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، والرئيس التنفيذي لـ«إمارات»، علي الشامسي.

وقال بن خضر: «سعداء بإبرام هذه الشراكة مع (إمارات)، التي أصبح برنامجها لمكافأة الولاء (إمكان) أول شريك لتحويل النقاط في (سكاي واردز إيفريداي)، الأمر الذي يتيح لأعضائنا تحويل نقاط (إمكوينز) المكتسبة على المشتريات التي تتم في منافذ (إمارات) إلى أميال (سكاي واردز)، وتحويل أميال (سكاي واردز) إلى نقاط (إمكوينز) للاستفادة من برنامج مكافآت جديد يشمل الوقود والسفر ونمط الحياة».

من جهته، قال الفلاسي: «يسعدنا أن نكون أول شريك لتحويل النقاط مع (سكاي واردز إيفريداي)، ما يتيح لأعضاء (إمكان) تحويل نقاط (إمكوينز) الخاصة بهم إلى أميال (سكاي واردز) والتمتع بعالم من مكافآت السفر ونمط الحياة».