الإمارات تتصدر «فوربس 2025» لقادة العقارات الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها الخاصة بـ«قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط لعام 2025»، التي ضمت أبرز 100 مطور عقاري وصانع قرار، يعملون على إحداث تحولات نوعية في مشهد القطاع العقاري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكدت «فوربس الشرق الأوسط» أن قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط، والمصنفين ضمن القائمة لعام 2025، يؤدون دوراً محورياً في ترسيخ مكانة المنطقة كأحد أبرز المحركات في سوق العقارات العالمية، لافتة إلى تسجيل القطاع أداء قوياً خلال عام 2024، انعكس في نمو ملحوظ، وصفقات استثمارية قياسية، وارتفاع في مستويات ثقة المستثمرين.

ووفقاً لـ«فوربس الشرق الأوسط»، فقد هيمنت دولة الإمارات على القائمة بضمها 42 قائد شركة، تليها السعودية بـ21 قائداً، ثم مصر بـ16 قائداً.

كما تصدر المؤسس ورئيس مجلس إدارة «شركة داماك العقارية»، حسين سجواني، تصنيف عام 2025، حيث ذكرت «فوربس» أن «داماك» أعلنت، في فبراير 2025، تسعير وتسوية صكوكها غير المضمونة بقيمة 750 مليون دولار لأجل 3.5 سنوات، أُصدرت وفق الإطار التنظيمي (Reg S)، لتسجل بذلك أكبر إصدار لها حتى الآن، في وقت شهدت فيه ثروة سجواني قفزة لافتة، إذ ارتفعت من 5.1 مليارات دولار في مارس 2024 إلى 10.2 مليارات دولار في مارس 2025.

وحلّ المؤسس والعضو المنتدب لـ«شركة إعمار العقارية»، محمد العبار، في المركز الثاني بالقائمة، يليه الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الدار العقارية»، طلال الذيابي في المركز الثالث، ورأت «فوربس الشرق الأوسط» أن هيمنة القادة الثلاثة من الإمارات على المراكز الأولى في التصنيف، تعكس مكانة الدولة الراسخة مركزاً عقارياً رائداً في المنطقة.

وإلى جانب سجواني، يضم تصنيف العام الجاري أربعة مليارديرات آخرين، وفق قائمة فوربس للأثرياء الصادرة في مارس 2025 وهم: محمد العبار بثروة تُقدّر بـ2.3 مليار دولار، ومؤسس «مجموعة شوبا»، بي إن سي مينون، بثروة تُقدّر بـ3.4 مليارات دولار، والمؤسس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «FIVE Holdings»، كبير مولشنداني، بثروة تُقدّر بـ2.2 مليار دولار، ثم رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية في «بالم هيلز للتعمير»، ياسين منصور، بصافي ثروة تبلغ 1.2 مليار دولار. ويمتلك هؤلاء المليارديرات الخمسة المدرجون في القائمة مجتمعين ثروة تُقدّر بـ19.3 مليار دولار.

كما تغطي القائمة مجموعة متنوعة من الشركات، بدءاً من المؤسسات العريقة إلى الشركات الناشئة الطموحة، وتُعد شركة «كانو للعقارات» البحرينية التي يقودها الرئيس التنفيذي، محمد عبدالإله الكوهجي، أقدم شركة تطوير عقاري ضمن القائمة، حيث أسست عام 1890، فيما تعد شركة «وان للتطوير العقاري» الإماراتية التي أسسها رئيس مجلس الإدارة علي الجبيلي عام 2024، الأحدث عهداً في التصنيف.

قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط 2025

1. حسين سجواني، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، شركة داماك العقارية (الإمارات).

2. محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب، شركة إعمار العقارية (الإمارات).

3. طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية (الإمارات).

4. هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، مجموعة طلعت مصطفى القابضة (مصر).

5. خالد المالك، الرئيس التنفيذي، شركة دبي القابضة للعقارات (الإمارات).

6. هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل (الإمارات).

7. عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، رئيس مجلس الإدارة، شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري (قطر).

8. محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، شركة بن غاطي للتطوير العقاري (الإمارات).

9. بي إن سي مينون، المؤسس، شركة «مجموعة شوبا» (الإمارات).

10. رضوان ساجان، المؤسس، رئيس مجلس الإدارة، شركة دانوب بروبرتيز (الإمارات).