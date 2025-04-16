«دناتا» تحقق أعلى حجم مناولة في دبي خلال عام

حققت شركة «دناتا»، إنجازاً قياسياً بمناولتها أكثر من مليون طن من الشحنات في دبي، خلال الفترة بين أبريل 2024 ومارس 2025، وهو أعلى حجم مناولة تنفذه الشركة على الإطلاق خلال 12 شهراً.

وذكرت «دناتا»، في بيان، أمس، أن هذا الرقم القياسي، يعكس نمواً سنوياً بنسبة 30%، ما يجسّد الطلب القوي على الخدمات الموثوقة وعالية الجودة التي توفرها الشركة في مرافقها المتطورة بمطارَي دبي وآل مكتوم الدولي - دبي وورلد سنترال الدوليين، التي تخدم من خلالها أكثر من 120 شركة طيران، حيث تتولى مناولة مجموعة واسعة من البضائع والشحنات، بما في ذلك المواد سريعة التلف، الأدوية، البضائع الخطرة، الحيوانات الحية، محركات الطائرات والمركبات.

وقال رئيس قسم الشحن في «دناتا»، غيوم كروزير: «فخورون بتحقيق هذا الإنجاز في دبي، مقر (دناتا) وأكبر محطة للشحن ضمن الشبكة العالمية الواسعة لعملياتها، إذ يعكس هذا الإنجاز قوة عمليات (دناتا) والدور الحيوي الذي تلعبه في ضمان تدفق سلس وفعّال للبضائع والشحنات عبر دبي».

وأضاف: «يعتمد نجاحنا على تفاني موظفينا وتعاوننا المتميّز مع شركائنا ومختلف الجهات المعنية، بما في ذلك (مطارات دبي) و(جمارك دبي) و(شرطة دبي)».

وأكّد الالتزام بمواصلة استثمار الشركة في عملياتها للإسهام بفاعلية في دعم مسيرة نمو وازدهار دبي وتنامي مكانتها مركزاً عالمياً رئيساً للتجارة والتواصل والابتكار.

يذكر أن «دناتا» تقدم خدمات مناولة شاملة للبضائع والشحنات من خلال مرافق فائقة الحداثة وفريق عمل يضم أكثر من 2000 متخصص في مطاري دبي وآل مكتوم - دبي وورلد سنترال الدوليين، وهي تستثمر بكثافة في أحدث التقنيات، حيث تشمل أحدث استثماراتها في هذا المجال، إطلاق نظام إدارة الشحن الرقمي «وان كارجو» الذي يعمل على أتمتة الوظائف الرئيسة للأعمال والعمليات، بما في ذلك مراقبة السلامة والجودة، وإعداد التقارير، وإدارة الحاويات، من خلال نظام أساسي متكامل قائم على السحابة.

ويتيح هذا النظام للعملاء مطابقة الطلب في الوقت الفعلي مع السعات المتاحة لتحقيق أقصى قدر من الربحية. ويعمل النظام، إضافة إلى ذلك، على التخلص من جميع حالات التكرار وقوائم الفحص اليدوية، ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.

وتشمل أبرز الابتكارات الأخرى التي أدخلتها «دناتا»، دمج الطائرات بدون طيار (درونز) في عملياتها، ما قلل بشكل كبير من زمن إنجاز العمليات.

كما تطلق «دناتا» بشكل مستمر مبادرات لتعزيز الكفاءة البيئية في عملياتها كافة، حيث حوّلت أخيراً، كامل أسطولها من معدات الدعم الأرضي غير الكهربائية في دبي للعمل بالديزل الحيوي.

وتقدم «دناتا» خدمات المناولة الأرضية والشحن التي تتمتع بأعلى مستويات الجودة والموثوقية والأمان في أكثر من 90 مطاراً في 16 دولة حول العالم.