«دناتا» تطوّر 3 مراكز شحن في الإمارات وهولندا والعراق

أعلنت شركة «دناتا»، أمس، أنها تعمل حالياً على تنفيذ ثلاثة مشاريع بنى أساسية رئيسة، بكلفة 110 ملايين دولار، في إطار استثماراتها العالمية لتطوير البنى الأساسية لعملياتها، وتعزيز قدراتها في مجال الشحن والخدمات اللوجستية عبر مراكز عملياتها العالمية.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنها ستسلط الضوء على تفاصيل تلك المشاريع التي يجري تنفيذها في الإمارات وهولندا والعراق، خلال مشاركتها في ندوة الشحن الجوي العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» في دبي من 15 إلى 17 أبريل 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لعمليات المطارات في «دناتا»، كلايف سوف - هوبكنز: «مع تطور سلاسل التوريد وتغير متطلبات وتوقعات العملاء، نركز على الاستثمار في بنى أساسية فائقة الحداثة ليس فقط لتلبية المتطلبات الحالية وإنما أيضاً لتلبية المتطلبات المستقبلية»، مشيراً إلى أن أحدث استثمارات «دناتا» ركزت على إعطاء الأولوية للأتمتة، وتعزيز قابلية التوسع وكفاءة استهلاك الطاقة، لتمكينها من دعم عملائها بفاعلية أكبر.

وأضاف أن مرافق «دناتا» الثلاثة الجديدة صممت لتقليص عمليات المناولة اليدوية، وتحسين الرصد الفوري لمختلف مراحل العمليات، وتعزيز الأتمتة القابلة للتوسع، كما روعي في تنفيذها تحقيق مستويات رفيعة من المرونة التشغيلية وإمكانية تنفيذ تحديثات تكنولوجية مستقبلية.

وأوضح هوبكنز أن «دناتا» تعمل على تطوير مركز شحن جديد يمتد على مساحة 57 ألف متر مربع في منطقة «دبي الجنوب»، باستثمار قدره 27 مليون دولار، ومن المقرر اكتماله بنهاية عام 2025، وتبلغ قدرة المناولة في المركز ما يصل إلى 400 ألف طن من البضائع سنوياً، وتضم المنشأة مستودعاً يتم التحكم بدرجة حرارته، ويضم مزيجاً من رفوف التخزين ضمن ممرات ضيقة وواسعة تتيح استيعاب مختلف أنواع الشحنات، بالإضافة إلى منصات خاصة لتحميل وتفريغ الشاحنات بسلاسة عالية.

وأفاد بأن «دناتا» تستثمر أكثر من 70 مليون دولار في «مدينة دناتا للشحن» في مطار «شيبول» بأمستردام، وهو مركز شحن آلي بالكامل يمتد على مساحة 61 ألف متر مربع، من المقرر افتتاحه في يوليو 2025، وسيكون قادراً على مناولة أكثر من 850 ألف طن من البضائع سنوياً.

وأضاف هوبكنز أن «دناتا» تعمل على بناء منشأة شحن في أربيل بالعراق على مساحة 20 ألف متر مربع من خلال استثمار بقيمة 15 مليون دولار، ومن المقرر أن تسهم هذه المنشأة التي ستبدأ العمل في يوليو 2025، بمضاعفة قدرة المناولة لدى «دناتا» في أربيل بنسبة 300% لتصل إلى 66 ألف طن سنوياً، ويتضمن المركز نظام «وان كارجو» فائق الحداثة الذي يؤتمت مختلف وظائف الأعمال والتشغيل الرئيسة.