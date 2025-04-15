«دبي الدولي للأخشاب» ينطلق بمشاركة 781 عارضاً

افتتح نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار، أمس، فعاليات النسخة الـ21 من «معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب»، الذي يشهد مشاركة 781 عارضاً محلياً وعالمياً من 50 دولة.

وتجوّل جلفار في أرجاء المعرض، واطلع على الأجنحة الدولية المشاركة، وما تقدمه من حلول مبتكرة ومنتجات عالية الجودة في مجال الأخشاب وتقنيات التصنيع، التي تمثل تجارب متنوعة من الأسواق العالمية، وتسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.

وقال رئيس معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب، داود الشيزاوي: «يمثل معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب منصة محورية تُسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الصناعي والتجاري في دبي، عبر تسهيل الشراكات بين المصنعين، والموزعين، والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي».

وأضاف: «في ظل النمو المتسارع في الطلب على الأخشاب والمواد الطبيعية ضمن قطاعات البناء والتصميم والديكور، فإن المعرض يعكس مكانة دبي كمركز استراتيجي للابتكار والتميز في صناعة الأخشاب».

ولفت إلى أن المعرض يسلط الضوء على أحدث الابتكارات في تصنيع الأخشاب، ودورها في الحد من النفايات، كما يُشجّع على إيجاد حلول ذكية للبناء المستدام، ما يُقلّل من الأثر البيئي، ويعمل على تعزيز الاستثمارات في صناعات الأخشاب الخضراء لتحقيق مستقبل خالٍ من الكربون بحلول عام 2050.

وضم المعرض 12 جناح عرض دولياً، فيما تشمل الدول المشاركة كلاً من: البرتغال، والغابون، والصين، والولايات المتحدة، والهند، وإيطاليا، وتركيا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا، والنمسا، ومصر.

ويشارك في المعرض كذلك زوار ووفود دولية إلى جانب دولة الإمارات، من السعودية، والبحرين، والكويت، وعُمان، والهند، وباكستان، ومصر، والجزائر، والمغرب، والأردن.

ويتيح المعرض للمشاركين والزوار فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات الخشبية ومستلزمات الإنتاج، تمثل 1662 علامة تجارية.