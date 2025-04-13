781 عارضاً في «دبي الدولي للأخشاب» غداً

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، غداً، فعاليات النسخة الـ21 من «معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب»، بمشاركة 781عارضاً محلياً وعالمياً من 50 دولة.

وبالتزامن مع المعرض، يتم تنظيم الدورة السابعة من «معرض دبي الدولي للإكسسوارات ومكونات الأثاث والمنتجات شبه الجاهزة»، الذي يتيح فرصة الاطلاع على أحدث موديلات الأثاث والديكورات وأقمشة الأثاث ومواد التنجيد.

كما يقام على هامش معرض دبي الدولي للأخشاب، تكريم الفائزين في جوائز الابتكار في صناعة الأخشاب، بهدف تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات على تقديم حلول وأفكار جديدة مبتكرة لمواجهة تحديات القطاع.