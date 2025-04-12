«تعاونية الاتحاد»: تعديلات على شروط وآلية العضوية

أعلنت «تعاونية الاتحاد» اعتماد النظام الأساسي الجديد الذي يتضمن تحديثات على شروط وآلية الحصول على العضوية، وذلك بدءاً من بعد غد الإثنين 14 أبريل 2025، حيث جاء ذلك بعد موافقة الجمعية العمومية خلال اجتماعها الـ43 المنعقد في 18 مارس 2025، واعتماد السلطة المختصة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتشمل التعديلات الجديدة شروطاً محدثة للعضوية، من بينها أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات من أي إمارة، ويتمتع بالأهلية القانونية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً إذا كان شخصاً طبيعياً.

وأوضحت «التعاونية» أن آلية التقديم للعضوية أصبحت متاحة بشكل رقمي، من خلال تطبيق سوق دبي المالي لجميع مواطني إمارات الدولة، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول، على أن يرفق المتقدم نسخة من الهوية الإماراتية ضمن الطلب.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إن «التعديلات الجديدة على شروط وآلية العضوية تمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة وتوسيع نطاق المشاركة من قبل المواطنين، بما ينسجم مع رؤية (التعاونية) في ترسيخ الشفافية وتطوير الأداء المؤسسي»، لافتاً إلى أن «التعاونية» تهدف من خلال هذه التحديثات إلى تسهيل إجراءات الانضمام إليها، وتمكين الأعضاء المساهمين من الاستفادة من مزاياها ضمن إطار تنظيمي شامل.