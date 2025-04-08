«نخيل» تطلق المرحلة الثالثة من «باي غروف» في «جزر دبي»

أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع «باي غروف ريزيدنسز» في «جزر دبي»، وذلك بعد النجاح الذي حققته المرحلة السابقة أواخر العام الماضي.

وأفادت «نخيل»، في بيان، أمس، بأن المرحلة الثالثة من المشروع تضم ثلاثة مبانٍ جديدة توفر تجربة معيشة عصرية، مشيرة إلى أن المشروع يتميز بموقعه على الجزيرة «B»، ويضم 241 وحدة سكنية، تم تصميم كل منها بإطلالات بانورامية على المياه مع سهولة الوصول إلى الشاطئ.

وأوضحت أن المرحلة الجديدة من «باي غروف ريزيدنسز» تقدم شققاً سكنية بغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إضافة إلى شقق «دوبلكس» بتصميم مفتوح مكونة من أربع غرف نوم، وتتميز بتصميمات سلسة مع شرفات منحنية تخلق اتصالاً طبيعياً بين المساحات الداخلية والخارجية.