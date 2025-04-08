«طيران الإمارات» تنضم إلى ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران

أعلنت «طيران الإمارات» انضمامها إلى «ائتلاف الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران» (Aviation Circularity Consortium)، إلى جانب شركة «SL Metals»، بهدف تفعيل مفاهيم الاقتصاد الدائري في قطاع الطيران، وأفادت الناقلة، في بيان، بأن انضمامها يعزز التزام الائتلاف بتسريع جهود إزالة الكربون من سلاسل التوريد، من خلال تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري عالي القيمة، وذلك بعد إطلاق الائتلاف لـ«خريطة طريق القطاع 2050» التي أعلنها في نوفمبر 2024.

وكشفت «طيران الإمارات» أنها دمجت حلول إعادة التدوير والاقتصاد الدائري ضمن عملياتها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة، من إعادة استخدام مكونات مقصورات الطائرات الداخلية، واختيار مواد أكثر استدامة في منتجاتها، إلى مبادرات على متن الرحلات وبرامج للحد من النفايات، مؤكدة أنها تواصل البحث عن طرق مبتكرة لتقليل بصمتها البيئية.

وقال رئيس قسم الهندسة والصيانة في «مجموعة الإمارات»، أحمد صفا: «يجب على قطاع الطيران إعادة النظر في كيفية استخدام المواد عبر مختلف مراحل دورة حياة الطائرة، بدءاً من التصنيع وحتى خروجها من الخدمة، ومع تزايد عدد الطائرات التي تخرج من الخدمة، تبرز الحاجة المُلحّة إلى حلول مستدامة لمعالجة نهاية عمر الطائرات». وأضاف: «نسعى إلى استكشاف طرق جديدة لإطالة عمر أسطولنا، فيما يتيح الانضمام إلى الائتلاف فرصة للتعاون في مبادرات مستدامة تسهم في الحد من النفايات، وتسريع تحول قطاع الطيران نحو تبني نهج الاقتصاد الدائري».