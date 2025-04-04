«العربية أبوظبي» تطلق رحلات مباشرة إلى ألماتي

أعلنت شركة «العربية أبوظبي»، أمس، إضافة مدينة ألماتي في كازاخستان إلى شبكة وجهاتها الدولية، انطلاقاً من مطار زايد الدولي، حيث ستبدأ الخدمة الجديدة في الثالث من يونيو 2025 بثلاث رحلات أسبوعياً.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي في بيان: «يسرّنا الإعلان عن إطلاق رحلات (العربية أبوظبي) المباشرة إلى مدينة ألماتي التي تعد إضافة مميزة إلى شبكة وجهاتنا المتنامية، انطلاقاً من العاصمة أبوظبي، ما يعزز نطاق خدماتنا من مطار زايد الدولي، إذ تعكس هذه الخطوة التزامنا بتوفير خيارات سفر موثوقة وذات قيمة تنافسية، إلى جانب دورنا في تعزيز السفر الجوي بين العاصمة الإماراتية والأسواق الدولية الرئيسة».

يشار إلى أنه مع إضافة ألماتي تُسيّر شركة «العربية أبوظبي» رحلات إلى 30 وجهة مباشرة من مطار زايد الدولي في أبوظبي، ما يمنح المسافرين خيارات واسعة للسفر الإقليمي والدولي.