«طيران الإمارات» تطلق «خدمات الشحن السريع»

أعلنت شركة طيران الإمارات عن إطلاق «الإمارات لخدمات الشحن السريع»، في خطوة تستهدف من خلالها ترسيخ مكانة ريادية في هذا القطاع سريع النمو بالاعتماد على أسطول طائراتها الضخم، وشبكة وجهاتها الواسعة، وخبراتها الضخمة التي تمتد لنحو أربعة عقود في نقل المسافرين والبضائع حول العالم.

وذكرت الناقلة في بيان أمس، أن «الإمارات لخدمات الشحن السريع» نقلت على مدار العام الماضي آلاف الطرود من دولة الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعُمان وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، مؤكدة أن نتائج هذه التجارب متميزة، إذ بلغ متوسط وقت التسليم أقل من 48 ساعة، لتصبح «الإمارات لخدمات الشحن السريع» جاهزة للعمل، خصيصاً للأعمال.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، بدر عباس: «تُمثل (الإمارات لخدمات الشحن السريع) نقلة نوعية تعيد تعريف كيفية نقل الطرود والبضائع بشكل عام حول العالم، استناداً إلى معايير رفيعة تجمع بين السرعة والموثوقية والطاقات الكبيرة».

وأضاف: «بالاعتماد على بنيتنا التحتية العالمية الراسخة، وتمتعنا بقدر عالٍ من المرونة لإعادة تصميم العمليات اللوجستية التقليدية حسب الحاجة، فإن هذه الخدمة المبتكرة لا تلبي فقط معيار (طيران الإمارات) الذهبي للموثوقية والتميز، وإنما ترسخ أيضاً معايير متفوقة جديدة في هذا المجال، وهذه مجرد البداية في رؤيتنا الرامية لترسيخ نهج الابتكار المستمر، وتحقيق الريادة في قطاع الشحن السريع».

وذكر عباس أن «(الإمارات لخدمات الشحن السريع) ستسهم في إحداث تحوّل نوعي في هذا القطاع الحيوي، فقد جرت العادة تقليدياً على إدارة عمليات توصيل الطرود والشحنات العابرة للحدود عبر نموذج عالمي تتوقف فيه الطرود مرات عدة في وجهات مختلفة قبل وصولها إلى وجهتها النهائية، غير أن (الإمارات لخدمات الشحن السريع) ستغير هذا النموذج بشكل كامل».

وستوفر «الإمارات لخدمات الشحن السريع» خدماتها في البداية في سبعة أسواق، فيما يجري العمل حالياً على مد نطاق خدماتها تدريجياً إلى أسواق أخرى.