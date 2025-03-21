«دبي للاقتصاد الرقمي» تروّج لـ «إكسباند نورث ستار» في كندا

نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، حملة ترويجية في كندا، لاستعراض أهمية المشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، باعتباره أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، وستستضيف الغرفة دورته المقبلة في «دبي هاربر» من 12 حتى 15 أكتوبر المقبل.

وذكرت الغرفة، في بيان، أمس، أنها عقدت خلال الحملة الترويجية سلسلة فعاليات في ثلاث مدن كندية، شملت تورنتو وميسيساغا وفانكوفر، حيث تم الاجتماع مع أكثر من 350 من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، إضافة إلى مستثمرين وممثلي مسرعات أعمال وصناع سياسات رقمية.

وتم خلال الجولة تنظيم مسابقات لعرض مشاريع وأفكار الشركات الناشئة في المدن الثلاث، شاركت فيها 31 شركةً مبتكرة، وتكللت بفوز ثلاث شركات ناشئة متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والرعاية الطبية.

وحصلت الشركات الفائزة: «بيدبلوكس» و«ديا لابز كندا» و«ريسايكل أوروبو» على فرصة مشاركة ممولة بالكامل في «إكسباند نورث ستار 2025»، ما يمنحها فرصة فريدة للوصول إلى أسواق جديدة.