«طيران الإمارات» تكشف عن 7 وجهات جديدة تخدمها بـ «A350»

كشفت شركة طيران الإمارات، أمس، عن مجموعة جديدة من الوجهات التي ستستقبل طائرتها «إيرباص A350»، مع دخول المزيد من الطائرات الجديدة المُجهزة بأحدث ابتكارات المقصورة في الخدمة المجدولة.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأنه مع هذه الدفعة الجديدة من خطط تشغيل طائرات «A350»، فإنها تُوسع قائمة وجهاتها القصيرة والمتوسطة المدى في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، مشيرة إلى أنه للمرة الأولى، ستُشغّل طائرة «إيرباص A350» في إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يعكس توسعنا الاستراتيجي في تشغيل طائرات (إيرباص A350) عبر مناطق جغرافية متنوعة، تشمل الشرق الأوسط ودول الخليج وأوروبا وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مرونة وكفاءة هذه الطائرة، مع إتاحة المزيد من خيارات السفر الفاخرة لعملائنا، كما تمنحهم الفرصة لتجربة أحدث مقصوراتنا، التي تتضمن درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة، إلى جانب العديد من التفاصيل المدروسة في كل مقصورة، والتي أصبحت متوافرة الآن في المزيد من المدن».

وسيبدأ أحدث إضافات أسطول طائرات «A350» من «طيران الإمارات» عملياته المجدولة إلى الوجهات التالية: تونس، عبر ست رحلات أسبوعياً (جميع الأيام ما عدا الثلاثاء) عبر الرحلة «ئي كيه 747/748» اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، إضافة إلى عمّان، عبر الرحلة اليومية «ئي كيه 905/906» اعتباراً من أول يونيو أيضاً، فضلاً عن إسطنبول من خلال الرحلة اليومية «ئي كيه 117/118» اعتباراً من الأول من يوليو.

كما ستشمل الوجهات الجديدة التي ستستقبل طائرة «الإمارات» من طراز «إيرباص A350»، الدمام عبر الرحلة اليومية «ئي كيه 827/828» اعتباراً من الأول من يوليو، علاوة على هو تشي منه، عبر الرحلة اليومية «ئي كيه 364/365» اعتباراً من الأول من أغسطس، إلى جانب بغداد من خلال ثلاث رحلات أسبوعياً (الإثنين والأربعاء والأحد) عبر الرحلة «ئي كيه 941/943» اعتباراً من الثالث من أغسطس، وأوسلو، عبر الرحلة اليومية «ئي كيه 159/160» اعتباراً من الأول من سبتمبر.